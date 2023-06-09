Новости судостроения

1. ЗАО «Псковская лодочная верфь» завершило строительство катера типа «Борей».

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Согласно информации, это глиссирующее судно длиной 10,1 м, предназначено для перевозки пассажиров. Благодаря мощному двигателю в 300 л.с. катер может развить скорость до 70 км/ч.

В пресс-службе отметили, что помимо удобного просторного пассажирского салона с мягкими сиденьями, новый катер примечателен тем, что в нём предусмотрена посадка-высадка людей не только из кормового кокпита, но и через лобовое стекло, в котором имеется входная дверь. При этом носовая часть судна полностью запалублена, обеспечивая катеру высокую мореходность.

По информации верфи, новый катер будет доставлять туристов на Соловецкие острова в Белом море.

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2. У череповецких спасателей появился новый катер.

Мощный катер © gorodche.ru

Мотор в 300 лошадиных сил разгоняет его до 80 км/ч, а на борту одновременно могут быть до 7 человек.

Катер будет использоваться для поисково-спасательных работ в акваториях рек, для проведения водолазных работ и дежурства в сложных погодных условиях.

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3. В Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю появился новый катер «Альянс 6.4».

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На вооружение инспекторского состава Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю поступил новый многофункциональный катер «Альянс 6.4». Данный катер был изготовлен по государственному заказу, специально для структурных подразделений МЧС России. Судно отечественного производства имеет мощность 200 лошадиных сил и развивает скорость до 30 морских узлов.

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