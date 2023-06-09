9 июня на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» прошла торжественная церемония спуска на воду второго скоростного пассажирского судна на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор — 2020», построенного для Ханты-Мансийского автономного округа в рамках программы реновации пассажирского флота региона.

© zdship.ru

Церемония закладки судов состоялась в марте 2021 года суда. Головной «Метеор-2020» был спущен на воду в июне 2022 года.

В мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России, приняли участие представители правительства Республики Татарстан, администрации Зеленодольского муниципального района, Ханты-Мансийского автономного округа, руководства АО «Холдинговая компания «Ак Барс», АО «Судостроительная компании «Ак Барс» и др.

В ходе торжественного мероприятия почетные гости поздравили заводчан и наградили передовиков производства, внесших значительный вклад в строительство и сдачу кораблей и судов для Российского Флота, а крестная мать теплохода по традиции разбила о носовую часть корабля бутылку шампанского.

«Хочется отметить, что сегодня мы спускаем уже не первый «Метеор-2020» — это серийный теплоход, который намного лучше своих предшественников. Его характеристики уникальны. Можно сказать, что строительство данных судов стало началом серьезной, плодотворной работы по обновлению гражданского флота России. Правительство республики поддерживает завод в реализации данной программы и впредь будем поддерживать ваше предприятие» — сказал, приветствуя собравшихся, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Согласно данным разработчика (проектное бюро «Си Тех») «Метеоры — 2020» отвечают всем международным требованиям по комфортности и безопасности.

© zdship.ru

Модернизированная крыльевая схема обеспечивает уменьшение перегрузок на волнении; большую высоту преодолеваемой волны без средств автоматической стабилизации движения; меньшее время выхода на крылья; меньшую амплитуду продольной качки; простоту реализации подъема, как носового, так и кормового крыльев для движения по мелководью или подхода к необорудованному берегу.

Кроме того особое внимание обращено на улучшение условий обитаемости пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями. Просторный салон на 122 пассажира оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади, предусмотрены особые места и оборудование для матерей с младенцами.