«Сибагро» ввёл в эксплуатацию цех обвалки мяса на красноярском свинокомплексе

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Агропромышленный холдинг «Сибагро» ввёл в эксплуатацию на свинокомплексе в Большемуртинском районе Красноярского края новый цех обвалки и производства полуфабрикатов, который позволит выпускать до 42 тыс. тонн продукции в год.

Холдинг инвестировал в создание цеха 1,2 млрд рублей.

Свинокомплекс «Сибагро» — крупнейшее в своей сфере предприятие замкнутого цикла в Красноярском крае. Здесь содержится более 220 тыс. свиней. Суточная мощность по убою — 1,2 тыс. голов. Доля компании на краевом рынке свинины — 71,5%. В январе-апреле текущего года на свинокомплексе произведено 17,6 тыс. тонн мяса. Предприятие обеспечивает свининой шесть регионов Сибири, также поставляет продукцию в Монголию, Киргизию и Казахстан.

«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.