Винто-рулевая колонка производства «Звёздочки» отправлена заказчику

Центр пропульсивных систем АО «ЦС «Звёздочка» /входит в Объединённую судостроительную корпорацию/ отгрузил заказчику винто-рулевую колонку АТ32В1 мощностью 3 МВт ледового класса Ice3.

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ВРК АТ32В1 является продуктом собственной разработки Центра пропульсивных систем и может применяться для оснащения кораблей и судов различных классов и эксплуатироваться в разных районах плавания. При проектировании данной ВРК в условиях импортозамещения акцент был сделан на использование отечественных комплектующих.

Весь цикл сборки и стендовых испытаний ВРК специалистами ЦПС занял несколько недель. После проведения заводских стендовых испытаний заказчику будет отгружена еще одна ВРК АТ32В1.

Также в изготовлении находятся детали для ВРК АТ40В1 мощностью 4,5 МВт ледового класса Arc5.

Сегодня Центр пропульсивных систем «Звёздочки» ориентируется на изготовление винто-рулевых колонок в соответствии с требованиями проектанта и заказчика кораблей и судов, с обеспечением гарантийного, послегарантийного обслуживания и поставок ЗИП на протяжении всего жизненного цикла. Инженерный и технический потенциал ЦПС позволяет проектировать и производить ВРК по индивидуальным требованиям заказчика по нужным характеристикам вне установленной рыночной номенклатуры колонок.