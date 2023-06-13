Отработка беспилотной доставки грузов на трассе М-11 «Нева»

Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках Программы экспериментального правого режима (ЭПР) на трассе М-11 «Нева». Ответственным за реализацию проекта выступает Минтранс России.

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Первые российские беспилотные грузовики «КАМАЗ» 14 июня повезут грузы по федеральной трассе М-11 «Нева». Запуск движения беспилотных магистральных тягачей — первый этап проекта «Беспилотные логистические коридоры» — состоится в рамках Петербургского международного экономического форума.

Четыре цифровых магистральных тягача КАМАЗ-54901 повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву и будут работать между логистическими терминалами этих городов. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Global Truck, «Газпромнефть-Снабжение».

"КАМАЗ не первый год ведет серьезную работу в сфере цифрового производства и разработки беспилотной автотехники. Мы выходим на новый этап в развитии беспилотных транспортных средств — переходим к их практическому применению. Наша главная задача заключается не просто в создании автотехники. Располагая достаточным опытом и потенциалом в сфере разработки инновационного транспорта с беспилотной технологией управления, мы должны способствовать тому, чтобы наши высокотехнологичные решения работали на благо России", — прокомментировал генеральный директор ПАО «КАМАЗ».