В Кирове открылся крытый каток с искусственным льдом в СШ «Родина»

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Ко Дню города в Кирове торжественно открыли крытый каток с искусственным льдом, он разместился на территории СШ «Родина», об этом сообщает региональное министерство туризма.

Это большой и долгожданный праздник для всех жителей города — открытие современного крытого катка, возведенного на средства областного бюджета в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Отмечают полное оснащение объекта, как для тренировочного процесса, так и для проведения открытых мероприятий.

Режим работы нового катка круглогодичный, он предназначен для тренировок воспитанников спортшколы, профессиональных хоккеистов и любительских команд (на платной основе). К настоящему моменту утверждено расписание июньских тренировок.