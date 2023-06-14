«Ростех» передал первый опытный образец самолёта SSJ-New на лётно-испытательную станцию

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Первый опытный образец лайнера SSJ-New передан на летно-испытательную станцию. Состоялась первая заправка самолета топливом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

«Первый опытный образец SSJ-New, собранный в Производственном центре Корпорации „Иркут“ (входит в ОАК Ростеха) в Комсомольске-на-Амуре, передан на летно-испытательную станцию. Специалисты предприятия приступили к комплексу наземных испытаний новых систем лайнера, на текущий момент состоялась первая заправка самолета топливом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после первого полета лайнер будет представлен Росавиации для проведения сертификационных испытаний, по итогам которых импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на его борту. «Это позволит начать серийное производство и коммерческую эксплуатацию самолета», — подчеркнули в Ростехе.