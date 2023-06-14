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Авиация

«Ростех» передал первый опытный образец самолёта SSJ-New на лётно-испытательную станцию

 © uacrussia.ru

Первый опытный образец лайнера SSJ-New передан на летно-испытательную станцию. Состоялась первая заправка самолета топливом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

«Первый опытный образец SSJ-New, собранный в Производственном центре Корпорации „Иркут“ (входит в ОАК Ростеха) в Комсомольске-на-Амуре, передан на летно-испытательную станцию. Специалисты предприятия приступили к комплексу наземных испытаний новых систем лайнера, на текущий момент состоялась первая заправка самолета топливом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после первого полета лайнер будет представлен Росавиации для проведения сертификационных испытаний, по итогам которых импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на его борту. «Это позволит начать серийное производство и коммерческую эксплуатацию самолета», — подчеркнули в Ростехе.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/18010427

Ростех, SSJ-New
  • Нет аватара termometrix
    14.06.2317:18:08

    Началось!Удачи!

    #1264070
  • Аlex М Аlex М
    14.06.2319:58:56

    Лети, родной! А еще мировой рынок есть, куча стран латинской америки, Африки, Азии, в теории расширяться производство может очень активно, и предлагать другим странам с долей локализации их тоже делать

    #1264079
  • Alexander V Alexander V
    14.06.2321:04:56

    Двигателей же нет. Что они испытывать будут?

    #1264081
    • Аlex М Аlex М
      14.06.2321:24:06

      Да там куча куча всего, от кондиционера до ВСУ и авионики, шасси

      #1264083
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.06.2321:27:21

    Вот ёлы-палы! А ребята-то и не знали и уже начали испытания. Надо как-то сообщить им, что самолёт без двигателей    

    #1264084
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