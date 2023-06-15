В Ульяновской области открыт новый молочный завод

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В селе Лесная Хмелёвка Мелекесского района Ульяновской области открыт завод по переработке молока. Мощность завода составляет 30 тонн сырого молока в сутки.

Сейчас там выпускают молоко, кефир, ряженку, сливочное масло, сметану и творог. Продукция поставляется в магазины Мелекесского района и Димитровграда, а также реализуется на ярмарках.

Завод стал очередным этапом проекта по строительству животноводческого комплекса ООО «Хмелёвка».

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В ООО «Хмелёвское» численность крупного рогатого скота составляет 1,3 тысячи голов. До открытия завода здесь ежедневно перерабатывали 6 тонн молока местного производства. Оставшееся сырьё направляли на другие перерабатывающие предприятия региона.

Как сообщил заместитель министр АПК и развития сельских территорий региона Михаил Семёнкин, предприятие поэтапно реализует инвестпроект по строительству животноводческого комплекса. Это позволит увеличить численность КРС до 1,5 тысячи голов, а производство молока — до трёх тысяч тонн. Завершить проект планируют к 2024 году.

На сегодняшний день построено девять коровников, три зерносклада на три тысячи тонн каждый, доильный зал на 32 головы КРС, также введён в эксплуатацию кормоцех производительностью 60 тонн в сутки, завершено сооружение родильных помещений, конюшни, силосных ям, убойного цеха.

В планах на этот и следующий год — дальнейшая реконструкция фермы, приобретение 300 голов племенного скота и строительство пяти жилых домов для специалистов.

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