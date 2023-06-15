Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу июня 2023 года составил 89%
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На 1-й и 3-й технологических линиях Амурского ГПЗ проводятся мероприятия по совершенствованию систем безопасности лицензионных установок. В том числе завершены испытания автоматических систем пожарной сигнализации, пожаротушения и контроля загазованности. Выполняются монтаж и наладка сверхчувствительной лазерной системы обнаружения утечек метана. Завершаются монтаж и наладка расширенной системы технологического видеонаблюдения.
На 1-й установке очистки ШФЛУ и газофракционирования ведется подготовка к запуску подогревателя для сушки футеровки, а также индивидуальные испытания динамического оборудования.
На 2-й линии завершаются ревизия и обслуживание технологических трубопроводов. На лицензионных установках 4-й линии выполняется монтаж систем электрообогрева трубопроводов, проводятся предпусконаладочные работы.
На ГПА «Ладога» № 7 и № 8 ведутся предпусконаладочные работы по вспомогательным системам. На установке осушки и удаления примесей (энергоцентр) завершены высоковольтные испытания трансформаторов и автоматических выключателей релейной защиты, получено разрешение Ростехнадзора для подачи напряжения.
На 5-й линии ведется маслопромывка оборудования, выполняются пусконаладочные работы на дизельных электростанциях.
На 6-й линии смонтировано 4297 тонн металлоконструкций, производится монтаж кровельных сэндвич-панелей на компрессорной.
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15.06.2319:47:23
16.06.2308:30:28