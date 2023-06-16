На шлюзах № 21 и № 24 Самарского гидроузла установлены новые двухстворчатые ворота

В Волжском бассейне продолжается реконструкция гидротехнических сооружений Самарского гидроузла. В рамках первого этапа работ на гидроузлах № 21 и № 24 установлены ворота высотой более 19 метров и весом 586 тонн.

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Общая строительная готовность первого этапа реконструкции составляет 80%.

В рамках второго этапа будет проведен демонтаж и установка двухстворчатых ворот на шлюзах № 22 и № 23.

Напомним, проект реконструкции гидротехнических сооружений Самарского гидроузла предусматривает полную замену металлоконструкций створок, закладных деталей, а также опорно-ходовых частей ворот.

Ввод объекта в эксплуатацию повысит уровень безопасности сооружения, а также позволит обеспечить бесперебойный пропуск пассажирского, технического и грузового флота на реке Волге.