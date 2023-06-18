На кировском заводе «ЛЕПСЕ» открыли новый сборочно-испытательный комплекс

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На заводе появилось дополнительно 130 рабочих мест.

Цех был создан за 9 месяцев с нуля, Большинство оборудования создано рабочими и инженерами завода. Это и воздуховоды, это столы, это испытательное оборудование — всего 134 единицы нового оборудования.

Новый комплекс позволит увеличить в несколько раз выпуск оборонной продукции.

В планах у «ЛЕПСЕ» и дальше расширяться — в обозримом будущем появится ещё две тысячи квадратных метров рабочего пространства.

Завод является крупным производителем авиаоборудования. В номенклатуру выпускаемой продукции входит аппаратура автоматического управления регулирования и защиты, контакторы, реле, микровыключатели, электромашинные и статические преобразователи, пульты наземного контроля, электрогенераторы, и стартер-генераторы, электродвигатели, вращательные, качательные и поступательные электромеханизмы.