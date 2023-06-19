«КАМАЗ» открыл сервисный центр в республике Азербайджан

Состоялось торжественное открытие нового сервисного центра «КАМАЗ» в Республике Азербайджан.

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Первый камень в фундамент будущего сервисного центра был заложен в октябре 2021 года, сегодня проект вышел на финишную прямую. Он реализован совместно с азербайджанским партнёром на территории Индустриального парка «Экономическая зона долины АРАЗ».

Открытие нового, современного сервисного центра сделает продукцию компании ещё ближе и доступнее для потребителей Азербайджана.

При проектировании сервисного центра закладывались решения, обеспечивающие покупателей всеми видов услуг сервиса в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации. Зона ремонта и обслуживания автоцентра, рассчитанная на ремонт любой сложности, состоит из 12 постов, есть агрегатный участок и участок для ремонта двигателей. Сервисный центр будет обслуживать не только автомобильную технику КАМАЗ, но и продукцию других брендов, эксплуатируемую в ближайших регионах. Также центр будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотехники с использованием выездных бригад.

Азербайджан является одним из ключевых экспортных рынков «КАМАЗа». Открытие сервисного центра состоялось в рамках программы развития экспорта продукции ПАО «КАМАЗ» на рынок Республики Азербайджан и стало очередным шагом по укреплению деловых и дружественных отношений двух стран.