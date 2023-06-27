© gudok.ru

Когалым с каждым годом становится комфортнее для жизни обычных горожан. Это результат активного сотрудничества власти и добывающей компании, которое нацелено на социально-экономическое и культурное развитие территории.

© gudok.ru

Во второй части продолжим знакомиться с объектами, которые будут удивлять туристов в ближайшие годы.

© gudok.ru

В 2024 году планируется завершить создание музейного комплекса, включающего в себя филиал государственного Русского музея, музей нумизматики, музей нефти и музей самоваров, планетарий.

© gudok.ru

© gudok.ru

В районе городского пляжа будет создан Вейк-парк, уже проложены магистральные сети к объекту, разработана проектная и рабочая документация по объектам: банный комплекс, реверсивная и кольцевая канатная дорога, веревочный парк.

© gudok.ru

© gudok.ru

Уже действующие филиал Государственного академического Малого театра (ГАМТ), культурно-выставочный центр Русского музея, СКК «Галактика», храм св. Мученицы Татианы и подворье Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря также способствуют постоянному притоку туристов в Когалым.

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

Добраться туристам в город несложно, здесь есть международный аэропорт, железная и автомобильная дороги.

© gudok.ru

© gudok.ru

В 2020 году на станции Когалым открыт новый пассажирский павильон. Современное здание площадью 358,47 кв. м было построено за счёт инвестиционной программы ОАО «РЖД». Павильон возвели между существующим зданием вокзала и платформой. В нём расположились современный зал ожидания на 100 человек, туалетные комнаты, пост дежурного по вокзалу, другие служебные помещения.Здесь же оборудованы камеры хранения багажа на 40 мест и зоны для зарядки мобильных устройств, установлено современное электронное табло с расписанием движения поездов. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться бесплатной точкой доступа к Интернету Wi-Fi.

© gudok.ru

© gudok.ru

Так как город стабильно развивается, существует большой спрос на жильё. Одни горожане продают, другие покупают. Город строится и здесь всегда есть рынок. Строительство образовательного центра положительно влияет на миграцию, многие студенты могут пожелать остаться в Когалыме и им будет необходимо жильё, поэтому объём введённого в 2022 году жилья составил 153% от плана.

© gudok.ru

В каком другом провинциальном городе России вы встретите новые шестнадцатиэтажки — конечно в Когалыме!

© gudok.ru

© gudok.ru

Но на этом тут не останавливаются, уже начаты работы по возведению жилого комплекса «Философский камень». На улице Дружбы Народов вырастет современный жилой комплекс на пятьсот квартир — уникальный для Когалыма.

© gudok.ru

Жилой комплекс объединит в себе три высотные башни, опирающиеся на стилобат. Знаковый и масштабный проект представляет собой сочетание жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры в рамках одной застройки.

© gudok.ru

Диверсификация промышленности является одним из приоритетов развития города. С 2021 года ведутся работы по созданию индустриального парка «Когалым». Его резиденты («Подольсккабель», «Ижнефтепласт», «Спецмаш», арматурный завод «Гусар», завод нефтяного и газового оборудования (ЗНИГО), «Космос — Нефть — Газ») специализируются на производстве нефтесервисного оборудования и материалов. В настоящее время выполняются проектные работы по строительству инженерных сетей парка, демонтирована часть зданий, а также производится реконструкция здания станции технического обслуживания под размещение первого резидента — ООО «Максима-Дриллинг». Это новые возможности для бизнеса и потенциальные новые рабочие места.

© gudok.ru

Сегодня Когалым является центром Лукойла в Западной Сибири, здесь расположены головной офис «Лукойл-Западная Сибирь» и два его производственных предприятия — «Когалымнефтегаз» и «Повхнефтегаз».

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

Когалымский НПЗ.

© gudok.ru

Где ещё можно встретить настолько аккуратную промзону — конечно в Когалыме.

© gudok.ru

В городе действует много предприятий, есть и уникальные — «Когалымский завод химреагентов».

© gudok.ru

С 2022 года в Когалыме строят Технический центр, где автовладельцам будут предложены услуги по кузовным, слесарным, покрасочным работам. В здании общей площадью 6 300 квадратных метров также разместится автосервис и шоурум.

© gudok.ru

Буровая компания «Евразия» построила в Когалыме новый корпус Центрального учебно-курсового комбината. В нём будут повышать квалификацию буровики, а также изучать новые профессии специалисты разных филиалов и предприятий.

© gudok.ru

Корпоративный учебный центр оборудован по последнему слову техники. Здесь установили два симулятора, позволяющие имитировать все процессы бурения и ремонта скважин.

© gudok.ru

С 2017 года в Когалыме работает завод вентильных двигателей для скважинных электронасосов ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». Производственные мощности нового завода рассчитаны на выпуск более 5000 комплектов продукции в год.

© gudok.ru

Завод вентильных двигателей.

© gudok.ru

Реализация мероприятий в рамках улучшения городской среды подразумевает благоустройство как общественных, так и дворовых территорий. В городе десятки памятников и скверов.

© gudok.ru

Парк Победы.

© gudok.ru

Центральная площадь

© gudok.ru

При содействии ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Лангепасе, Урае, Когалыме и Покачах устанавливаются детские развлекательные комплексы «Нефтеград».

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

Фонд «Наше будущее» внёс вклад и в развитие рекреационной среды Когалыма. В 2021 году в перечень знаковых мест отдыха, таких как Рябиновый бульвар, сквер «Фестивальный», «Пляж 60-й параллели», был включен сквер имени Валерия Грайфера (советский и российский нефтяник, внесший большой вклад в развитие энергетической отрасли страны).

© gudok.ru

Новое место отдыха для когалымчан и гостей города, названное в честь выдающегося нефтяника, также рассказывает и о других легендарных представителях профессии: здесь есть бюсты Степана Повха — одного из первооткрывателей крупнейших западносибирских месторождений, и Виталия Шмидта, руководившего предприятием «Когалымнефтегаз».

© gudok.ru

Кроме того, в городе установят памятник в честь столетнего юбилея Гейдара Алиева, президента Республики Азербайджан, которая подарила нефтегазовой отрасли великие имена Фармана Салманова, Сабита Оруджева, Николая Байбакова и многих других. Памятный камень на месте будущего памятника уже заложен.

© gudok.ru

В 2021 году завершилась реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — набережной реки Ингу-Ягун (это первый этап создания общественного пространства «Югорский очаг»). Сегодня набережная является центром притяжения и основной зоной рекреации общегородского значения. Этот объект также стал отправной точкой к будущему туристическому комплексу — Этнодеревне в городе Когалыме (второй этап создания общественного пространства «Югорский очаг»).

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

В 2022 году осуществлен первый этап объекта благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме». В результате проведенной работы на объекте установлены урны, скамейки, четырнадцать беседок и гравийная дорожка, оборудован спуск к воде и установлен пирс. Строительно-монтажные работы второго этапа запланированы на 2023 год, уже заключен контракт на их выполнение.

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

30-метровая стела «Пламя» символизирует мощную и современную компанию «ЛУКОЙЛ» — это подарок к 35-летию города и 30-летию самой компании. Автор композиции «Пламя» британский скульптор Тим Макфарлейн. Конструкция выглядит лёгкой, почти воздушной, но при этом весит более 20 тонн. Торжественное открытие состоялось 9 сентября 2020 года.

© gudok.ru

© gudok.ru

В Когалыме идёт реализация многих масштабных, в какой-то степени даже прорывных проектов. Воплощения всех этих прогрессивных проектов на когалымской земле с нетерпением ждут люди. Говорят, увидеть Югру — влюбиться в Россию! А увидеть Когалым — ощутить потенциал и масштаб перспектив, открывающихся на просторах Западной Сибири.

© gudok.ru

© gudok.ru

В статье использованы фото из открытых источников.

P. S. Этими публикациями открывается новая серия статей о развитии Югры.

— Когалым — моногород, изменивший судьбу (часть 1)