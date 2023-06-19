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Югорский город Когалым не похож на другие моногорода. Здесь не только с успехом работает компания «ЛУКОЙЛ», предприятия социальной сферы и услуг и даже туризма. Это единственный в стране моногород, где диверсифицируется экономика, а население стремительно растёт. В чём же секрет Когалыма?

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Когалым, расположенный в Ханты-Мансийском АО между реками Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун, называют жемчужиной Западной Сибири. Этот город опровергает распространенное представление о сибирских городах как о затерянных среди лесов и болот мрачных поселениях с такими же жителями. Климат здесь действительно далеко не южный, но гости этого современного города с ухоженными парками и хорошими дорогами не обнаружат никаких подтверждений привычным стереотипам.

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© gudok.ru

Когалым в последние годы переживает настоящий инфраструктурный бум. Ещё в 2019 году Когалым вошёл в ТОП-10 рейтинга стремительно растущих средних городов России по развитию экономики и темпам увеличения населения. Одновременно с этим город не раз получал награды и дипломы как место, где созданы все условия для комфортной жизни и успешно реализуются проекты благоустройства.

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История Когалыма началась 9 марта 1976 года, когда на эту землю прибыли строители для прокладки железнодорожной магистрали «Сургут — Новый Уренгой». На берегу реки Ингу-Ягун они поставили первые палатки. Позже между реками Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун появились жилые домики и инфраструктура, через два года был образован Когалымский поселковый совет, а 15 августа 1985 года Когалым получил статус города. Сегодня в Когалыме представлена вся вертикаль нефтепереработки — от скважин до бензоколонки, здесь чёрное золото добывается, перерабатывается и реализуется. Например, топливом НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз» заправляются автомобили и авиационные суда Когалымского и Сургутского аэропортов.

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Югра славится на всю страну своими небольшими, современными и очень удобными для жизни городами. Одним из таких считается Когалым. По современной градостроительной моде окружающая природа стала частью городского ландшафта — тайга шагнула в город, и дома, расписанные в стиле street art, окружены высокими соснами. Всюду ярко-зеленые газоны. На них — несчитанное количество берёз и просто немыслимое количество цветов. Филиалы Малого театра, Русского музея, один из крупнейших океанариумов в России — это далеко не полный перечень всех достопримечательностей города. Всё это стало возможно благодаря социально-экономическому сотрудничеству с компанией «Лукойл» и поддержке фонда «Наше будущее».

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© gudok.ru

Первое соглашение о социально- экономическом сотрудничестве между правительством Югры и «Лукойлом» было подписано ещё в 2005 году. И вот уже почти двадцать лет «Лукойл» участвует в строительстве объектов социальной инфраструктуры, в которых нуждаются югорские города. Каждый год компания «ЛУКОЙЛ» вкладывает в развитие городов присутствия в Югре не менее 1,5 млрд рублей.

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7 сентября 2021 г. в Когалыме торжественно открылся теннисный центр. Спортивный объект вмещает четыре корта, площадь каждого — 648 кв. Для зрителей предусмотрено более 300 посадочных мест. Теннисный центр может принимать соревнования различных уровней.

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22 марта 2019 г. при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялось открытие новой сцены Малого театра — первой в России за пределами Москвы. Строительство новой сцены велось два года. Ее основой стало старое здание культурно-досугового комплекса «Янтарь», которое полностью обновилось: выстроен новый зрительный зал на 300 мест и сцена, отвечающая всем современным профессиональным требованиям и готовая принять любой театральный коллектив. Оснащённость нового филиала позволяет ставить спектакли Малого театра на том же техническом уровне, что и на основной сцене в Москве.

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В театре гастролируют Ханты-Мансийский кеатр кукол, Нижневартовский ТЮЗ и Ноябрьский городской театр.

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6 сентября 2017 г. в Когалыме Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» принял участие в торжественном открытии нового отделения лучевой диагностики. В отделении, общей площадью 380 м2, установлен современный аппарат МРТ, который позволяет проводить ежемесячно до 1500 магнитно-резонансных исследований экспертного уровня и решать самые сложные диагностические задачи.

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Рядом построена новая многофункциональная лаборатория. Она предназначена для выполнения широкого спектра различных видов исследований, необходимых для точной постановки диагноза в кратчайшие сроки.

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1 августа 2017 г. завершилась реконструкция дома культуры «Сибирь». Средства выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Здание площадью почти 2000 м2 подверглось масштабной перепланировке. В ходе работ нетронутыми остались только несущие стены. Блоки здания соединила галерея, смонтирован индивидуальный тепловой пункт блочного исполнения. Зрительный зал на 281 место оснащён новым звуковым и световым оборудованием.

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© gudok.ru

© gudok.ru

17 мая 2016 г. завершилась масштабная реконструкция в двух основных зданиях городской поликлиники: в трехэтажной пристройке, рассчитанной на 200 посещений и в семиэтажном корпусе, где располагается 162 кабинета на 650 посещений. Общая площадь медучреждения — 11 200 м2.

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Городской роддом.

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А вот лишь несколько проектов фонда «Наше будущее», которые делают город привлекательным и удобным как для его жителей, так и для многочисленных гостей.

Детский сад «Цветик-семицветик».

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Гордость города — спортивно-культурный комплекс «Галактика». Его открытие в 2016 году стало событием для всего региона. В нем работают аквапарк и аттракцион «Флоурайдер» (искусственная волна) для начинающих и профессиональных серфингистов, семейный супермаркет, кинотеатр, фитнесс-центр, фуд-корт и торговая галерея. Также посетителям доступен боулинг и крытый ледовый каток. Кроме того, обустроена субтропическая оранжерея из семи садов, в которых высажено более 1100 видов растений, обитают 20 видов тропических птиц из Азии, Австралии, Африки, Южной Америки.

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© gudok.ru

Но главная жемчужина — океанариум. В 33 аквариумах живёт почти 3000 рыб, водный тоннель длиной 61 м. считается самым протяжённым в России.

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© gudok.ru

© gudok.ru

«Галактика» позволила решить несколько моногородских проблем. Во-первых, обеспечила 870 новых рабочих мест. Во-вторых, жители города перестали ездить по выходным за 200 километров в Сургут за покупками и развлечениями, теперь они проводят свободное время здесь. И даже больше, в Когалым теперь приезжают жители соседних городов, «Галактика» стала центром притяжения и для них, приезжие тратят здесь свои деньги, которые идут в бюджет города.

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Несомненно, одно из условий таких успехов города — это люди. Горожане умеют и хотят работать. Об этом говорят производственные результаты нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» не только в России, но и за рубежом. Но и частным бизнесом в городе реализуется много проектов, направленных на улучшение качества жизни. Инвестиционный портфель города включает в себя 47 проектов, инвестиционной ёмкостью более 35 млрд руб., запланировано к созданию 1 949 рабочих мест.

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© gudok.ru

Основными направлениями в сфере привлечения инвестиций в городе Когалыме на 2023 год остаются строительство социальных объектов и развитие инженерной инфраструктуры. Реализация многих социальных проектов на территории города по прежнему ведётся в тесном партнёрстве с нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ». Так, на август текущего года запланировано завершение строительства Образовательного центра на базе Пермского научно-исследовательского проектного университета. Кампус нового поколения на 380 человек с высокотехнологичными учебными, лабораторными, спортивными и жилыми комплексами разместится на площади более 65 тысяч квадратных метров.

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© gudok.ru

© gudok.ru

Реализация проекта ведётся в т. ч. и в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РФ, правительствами Югры и Пермского края.

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© gudok.ru

Образовательный центр ПНИПУ усилит научную школу в нефтегазовой отрасли региона и откроет новые возможности для реализации потенциала молодых учёных. После завершения строительства молодые люди будут обучаться здесь под руководством ведущих преподавателей и действующих сотрудников Компании, кроме того, они получат возможность практиковаться на производственных объектах. Проект, безусловно, грандиозный по своим масштабам: это общественно-образовательный корпус, а также учебный и лабораторный корпуса, два общежития для студентов, спортивный блок, актовый и конференц-залы, столовая, кафе и амфитеатр-трансформер! По соседству с Образовательным центром возведены дома для профессорско-преподавательского состава.

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© gudok.ru

Строительство жилых домов для преподавательского состава.

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В городе возводится новое двухэтажное здание «Музыкальной школы», в помещениях которой в 2024 году разместятся 32 учебных класса, хоровой и оркестровый классы, концертный зал на 60 мест, медиатека и кафе. Учреждение будет оснащено всем необходимым музыкальным и сценическим оборудованием.

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Начаты работы по созданию Регионального центра спортивной подготовки, предназначенного для занятий зимними видами спорта — хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом и следж-хоккеем. В его составе будет два ледовых поля: для проведения соревнований и тренировочного процесса по керлингу и другим зимним видам спорта. Вместимость зрительских трибун — 450 человек. Завершение строительства объекта запланировано на 2024 год.

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7 сентября 2021 г. заложен первый камень футбольного манежа. Спортивный объект предназначен для учебно-тренировочных занятий и соревнований по футболу и мини-футболу. Работа манежа будет организована во взаимодействии с тренерским составом Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова. Общая площадь трёхэтажного объекта составит более 28 тыс. м2, вместимость трибун — 1500 человек.

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В городе много лет действует развитая социальная инфраструктура, которая включает Дом детского творчества, детскую школу искусств, культурно-спортивный центр, молодёжный центр, ледовый дворец «Айсберг», спортивный центр «Юбилейный», но новые объекты поднимают социальную сферу Когалыма на недосягаемый уровень!

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

Когалым на карте Югры является одной из ключевых точек притяжения туристов, здесь активно развивается туризм. В Когалым приезжают сотни тысяч туристов, только в СКК «Галактика» в 2022 году было зафиксировано более миллиона посещений. Для повышения узнаваемости города был разработан бренд — «Конечно Когалым». 27 февраля 2023 года слоган и примеры его визуального использования были представлены широкой общественности.

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Реализация проектов в сфере услуг и развития туризма благоприятно скажется на повышении туристической привлекательности города, так в 2022 году введён в эксплуатацию трёхзвездочный отель «Космос Смарт Когалым». Это современный яркий отель, который предоставляет своим гостям 123 номера, оснащённые всем необходимым для комфортного отдыха.

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Планируется создание «Сада тропических растений «Яранга», который будет представлять собой огромное здание тропического сада.

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

Рядом, в районе спортивно-культурного комплекса «Галактика», начаты работы по созданию парка — нового общественного пространства с дорожками, спортивными и детскими площадками, на территории которого круглый год будут проводиться различные мероприятия. Сейчас ведутся работы по отсыпке территории.

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

Сегодня Когалым — один из самых современных и благоустроенных городов России. И всё чаще о нём говорят не в контексте нефтедобычи и нефтепереработки, но как о культурном, образовательном, спортивном и туристическом центре региона. И это закономерно.

© gudok.ru

© gudok.ru

© gudok.ru

Продолжение следует…

В статье использованы фото из открытых источников.