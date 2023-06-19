Когалым — моногород, изменивший судьбу (часть 1)
Югорский город Когалым не похож на другие моногорода. Здесь не только с успехом работает компания «ЛУКОЙЛ», предприятия социальной сферы и услуг и даже туризма. Это единственный в стране моногород, где диверсифицируется экономика, а население стремительно растёт. В чём же секрет Когалыма?
Когалым, расположенный в Ханты-Мансийском АО между реками Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун, называют жемчужиной Западной Сибири. Этот город опровергает распространенное представление о сибирских городах как о затерянных среди лесов и болот мрачных поселениях с такими же жителями. Климат здесь действительно далеко не южный, но гости этого современного города с ухоженными парками и хорошими дорогами не обнаружат никаких подтверждений привычным стереотипам.
Когалым в последние годы переживает настоящий инфраструктурный бум. Ещё в 2019 году Когалым вошёл в ТОП-10 рейтинга стремительно растущих средних городов России по развитию экономики и темпам увеличения населения. Одновременно с этим город не раз получал награды и дипломы как место, где созданы все условия для комфортной жизни и успешно реализуются проекты благоустройства.
История Когалыма началась 9 марта 1976 года, когда на эту землю прибыли строители для прокладки железнодорожной магистрали «Сургут — Новый Уренгой». На берегу реки Ингу-Ягун они поставили первые палатки. Позже между реками Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун появились жилые домики и инфраструктура, через два года был образован Когалымский поселковый совет, а 15 августа 1985 года Когалым получил статус города. Сегодня в Когалыме представлена вся вертикаль нефтепереработки — от скважин до бензоколонки, здесь чёрное золото добывается, перерабатывается и реализуется. Например, топливом НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз» заправляются автомобили и авиационные суда Когалымского и Сургутского аэропортов.
Югра славится на всю страну своими небольшими, современными и очень удобными для жизни городами. Одним из таких считается Когалым. По современной градостроительной моде окружающая природа стала частью городского ландшафта — тайга шагнула в город, и дома, расписанные в стиле street art, окружены высокими соснами. Всюду ярко-зеленые газоны. На них — несчитанное количество берёз и просто немыслимое количество цветов. Филиалы Малого театра, Русского музея, один из крупнейших океанариумов в России — это далеко не полный перечень всех достопримечательностей города. Всё это стало возможно благодаря социально-экономическому сотрудничеству с компанией «Лукойл» и поддержке фонда «Наше будущее».
Первое соглашение о социально- экономическом сотрудничестве между правительством Югры и «Лукойлом» было подписано ещё в 2005 году. И вот уже почти двадцать лет «Лукойл» участвует в строительстве объектов социальной инфраструктуры, в которых нуждаются югорские города. Каждый год компания «ЛУКОЙЛ» вкладывает в развитие городов присутствия в Югре не менее 1,5 млрд рублей.
7 сентября 2021 г. в Когалыме торжественно открылся теннисный центр. Спортивный объект вмещает четыре корта, площадь каждого — 648 кв. Для зрителей предусмотрено более 300 посадочных мест. Теннисный центр может принимать соревнования различных уровней.
22 марта 2019 г. при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялось открытие новой сцены Малого театра — первой в России за пределами Москвы. Строительство новой сцены велось два года. Ее основой стало старое здание культурно-досугового комплекса «Янтарь», которое полностью обновилось: выстроен новый зрительный зал на 300 мест и сцена, отвечающая всем современным профессиональным требованиям и готовая принять любой театральный коллектив. Оснащённость нового филиала позволяет ставить спектакли Малого театра на том же техническом уровне, что и на основной сцене в Москве.
В театре гастролируют Ханты-Мансийский кеатр кукол, Нижневартовский ТЮЗ и Ноябрьский городской театр.
6 сентября 2017 г. в Когалыме Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» принял участие в торжественном открытии нового отделения лучевой диагностики. В отделении, общей площадью 380 м2, установлен современный аппарат МРТ, который позволяет проводить ежемесячно до 1500 магнитно-резонансных исследований экспертного уровня и решать самые сложные диагностические задачи.
Рядом построена новая многофункциональная лаборатория. Она предназначена для выполнения широкого спектра различных видов исследований, необходимых для точной постановки диагноза в кратчайшие сроки.
1 августа 2017 г. завершилась реконструкция дома культуры «Сибирь». Средства выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Здание площадью почти 2000 м2 подверглось масштабной перепланировке. В ходе работ нетронутыми остались только несущие стены. Блоки здания соединила галерея, смонтирован индивидуальный тепловой пункт блочного исполнения. Зрительный зал на 281 место оснащён новым звуковым и световым оборудованием.
17 мая 2016 г. завершилась масштабная реконструкция в двух основных зданиях городской поликлиники: в трехэтажной пристройке, рассчитанной на 200 посещений и в семиэтажном корпусе, где располагается 162 кабинета на 650 посещений. Общая площадь медучреждения — 11 200 м2.
Городской роддом.
А вот лишь несколько проектов фонда «Наше будущее», которые делают город привлекательным и удобным как для его жителей, так и для многочисленных гостей.
Детский сад «Цветик-семицветик».
Гордость города — спортивно-культурный комплекс «Галактика». Его открытие в 2016 году стало событием для всего региона. В нем работают аквапарк и аттракцион «Флоурайдер» (искусственная волна) для начинающих и профессиональных серфингистов, семейный супермаркет, кинотеатр, фитнесс-центр, фуд-корт и торговая галерея. Также посетителям доступен боулинг и крытый ледовый каток. Кроме того, обустроена субтропическая оранжерея из семи садов, в которых высажено более 1100 видов растений, обитают 20 видов тропических птиц из Азии, Австралии, Африки, Южной Америки.
Но главная жемчужина — океанариум. В 33 аквариумах живёт почти 3000 рыб, водный тоннель длиной 61 м. считается самым протяжённым в России.
«Галактика» позволила решить несколько моногородских проблем. Во-первых, обеспечила 870 новых рабочих мест. Во-вторых, жители города перестали ездить по выходным за 200 километров в Сургут за покупками и развлечениями, теперь они проводят свободное время здесь. И даже больше, в Когалым теперь приезжают жители соседних городов, «Галактика» стала центром притяжения и для них, приезжие тратят здесь свои деньги, которые идут в бюджет города.
Несомненно, одно из условий таких успехов города — это люди. Горожане умеют и хотят работать. Об этом говорят производственные результаты нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» не только в России, но и за рубежом. Но и частным бизнесом в городе реализуется много проектов, направленных на улучшение качества жизни. Инвестиционный портфель города включает в себя 47 проектов, инвестиционной ёмкостью более 35 млрд руб., запланировано к созданию 1 949 рабочих мест.
Основными направлениями в сфере привлечения инвестиций в городе Когалыме на 2023 год остаются строительство социальных объектов и развитие инженерной инфраструктуры. Реализация многих социальных проектов на территории города по прежнему ведётся в тесном партнёрстве с нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ». Так, на август текущего года запланировано завершение строительства Образовательного центра на базе Пермского научно-исследовательского проектного университета. Кампус нового поколения на 380 человек с высокотехнологичными учебными, лабораторными, спортивными и жилыми комплексами разместится на площади более 65 тысяч квадратных метров.
Реализация проекта ведётся
Образовательный центр ПНИПУ усилит научную школу в нефтегазовой отрасли региона и откроет новые возможности для реализации потенциала молодых учёных. После завершения строительства молодые люди будут обучаться здесь под руководством ведущих преподавателей и действующих сотрудников Компании, кроме того, они получат возможность практиковаться на производственных объектах. Проект, безусловно, грандиозный по своим масштабам: это общественно-образовательный корпус, а также учебный и лабораторный корпуса, два общежития для студентов, спортивный блок, актовый и конференц-залы, столовая, кафе и амфитеатр-трансформер! По соседству с Образовательным центром возведены дома для профессорско-преподавательского состава.
Строительство жилых домов для преподавательского состава.
В городе возводится новое двухэтажное здание «Музыкальной школы», в помещениях которой в 2024 году разместятся 32 учебных класса, хоровой и оркестровый классы, концертный зал на 60 мест, медиатека и кафе. Учреждение будет оснащено всем необходимым музыкальным и сценическим оборудованием.
Начаты работы по созданию Регионального центра спортивной подготовки, предназначенного для занятий зимними видами спорта — хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом и следж-хоккеем. В его составе будет два ледовых поля: для проведения соревнований и тренировочного процесса по керлингу и другим зимним видам спорта. Вместимость зрительских трибун — 450 человек. Завершение строительства объекта запланировано на 2024 год.
7 сентября 2021 г. заложен первый камень футбольного манежа. Спортивный объект предназначен для учебно-тренировочных занятий и соревнований по футболу и мини-футболу. Работа манежа будет организована во взаимодействии с тренерским составом Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова. Общая площадь трёхэтажного объекта составит более 28 тыс. м2, вместимость трибун — 1500 человек.
В городе много лет действует развитая социальная инфраструктура, которая включает Дом детского творчества, детскую школу искусств, культурно-спортивный центр, молодёжный центр, ледовый дворец «Айсберг», спортивный центр «Юбилейный», но новые объекты поднимают социальную сферу Когалыма на недосягаемый уровень!
Когалым на карте Югры является одной из ключевых точек притяжения туристов, здесь активно развивается туризм. В Когалым приезжают сотни тысяч туристов, только в СКК «Галактика» в 2022 году было зафиксировано более миллиона посещений. Для повышения узнаваемости города был разработан бренд — «Конечно Когалым». 27 февраля 2023 года слоган и примеры его визуального использования были представлены широкой общественности.
Реализация проектов в сфере услуг и развития туризма благоприятно скажется на повышении туристической привлекательности города, так в 2022 году введён в эксплуатацию трёхзвездочный отель «Космос Смарт Когалым». Это современный яркий отель, который предоставляет своим гостям 123 номера, оснащённые всем необходимым для комфортного отдыха.
Планируется создание «Сада тропических растений «Яранга», который будет представлять собой огромное здание тропического сада.
Рядом, в районе спортивно-культурного комплекса «Галактика», начаты работы по созданию парка — нового общественного пространства с дорожками, спортивными и детскими площадками, на территории которого круглый год будут проводиться различные мероприятия. Сейчас ведутся работы по отсыпке территории.
Сегодня Когалым — один из самых современных и благоустроенных городов России. И всё чаще о нём говорят не в контексте нефтедобычи и нефтепереработки, но как о культурном, образовательном, спортивном и туристическом центре региона. И это закономерно.
Продолжение следует…
В статье использованы фото из открытых источников.
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19.06.2320:36:12