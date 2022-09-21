Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)
В Тюмень пришло «бабье лето»! Солнечная и жаркая погода совпала с проведением Тюменского нефтегазового форума (TNF Expo), удостоенного в нынешнеи сезоне федерального статуса, всё это вновь вдохновило меня рассказать Вам об успехах социально-экономического развития моих родных регионов…
Форум проводится на базе Тюменского технопарка, основной площадки по опробыванию инновационных и импортозамещающих проектов тюменской промышленности.
На территории технопарка установлен бюст Михаила Ломоносова. Его проророческие слова «Богатство России прирастать будет Сибирью» сбылись в XX веке, и Западно-Сибирская нефтегазовая провинция тому подтверждение.
Уже на протяжении 70 лет Тюмень остаётся одним из главнейших плацдармов освоения Севера и главным научно-производственным центром нефтегазовой промышленности региона.
Площадка форума выбрана не случайно, в окрестностях расположены офисы таких гигантов как Лукойл-Инжиниринг-КогалымНИПИнефть, Транснефть-Сибирь и Мессояха нефтегаз.
Площадь TNF EXPO составляет более 3 тыс. кв. м, в выставке участвуют 60 компаний из разных регионов России. В первый день форума было подписано более 20 соглашений о реализации проектов в Тюменской области. На посещение TNF 2022 зарегистрировались рекордные 7 тыс. 484 участника.
«Тюменский РМЗ» АО «Транснефть — Сибирь» представил на выставке крупномерную продукцию, выпускаемую в рамках корпоративной программы импортозамещения, среди которой вантузные колодцы, магнитный очистной скребок и оборудование для оснастки трубопроводов.
Основные разработки завода направлены на укомплектование насосного оборудования сменными комплектующими (торцовые уплотнения, муфты, роторы), изготовление резервуарного оборудования, среди которых системы компенсации нагрузок, водоспускные устройства, дыхательная арматура. Также завод производит современное и надёжное оборудование для обслуживания магистральных трубопроводов: устройства очистки и контроля геометрии трубопроводов, понтонные шасси экскаватора, ремонтные камеры. Освоен выпуск станций очистки производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод. Данный вид продукции в 2020 и 2021 годах вошёл в перечень 100 лучших товаров России.
«Тюменский РМЗ» АО «Транснефть — Сибирь» — одно из старейших промышленных предприятий Тюменской области, основным направлением деятельности которого, является изготовление металлоконструкций. Для изготовления металлопродукции на предприятии действуют три цеха, оснащенные современным технологическим оборудованием, в том числе аппаратом плазменной резки металлов, который позволяет производить заготовки для сварочных работ быстро и с высокой чистотой обработки.
Предприятие имеет большой опыт в изготовлении многотонных металлоконструкций, каркасов зданий, сооружений, отдельных элементов металлических конструкций и готовых изделий. После запуска нового производственного здания в 2019 г. возможности предприятия значительно возросли.
Тюменский экспериментальный завод ООО «Газпром ВНИИГАЗ» является одним из элементов единого центра ответственности за научное сопровождение разработки газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений Газпрома. В собственные компетенции завода входит решение вопросов по научно-методическому сопровождению и оценке качества проведения геологоразведочных работ; подготовка, сопровождение проектно-технической документации, создание геолого-технологических моделей объектов разработки месторождений ПАО «Газпром» и производство оборудования.
Трубчатые печи тюменского производства установлены на многих нефте и газоперерабатывающих заводах Тюменской области.
Установка комплексной электрокоагуляционной подготовки питьевой воды «ВОДОПАД» используется для обеспечения питьевой водой сотрудников 130 месторождений и жителей небольших населённых пунктов Тюменской области.
Одним из главных направлений «Завода БКУ» — филиала ООО «Уралмаш Нефтегазовое оборудование Холдинг» является производство буровых установок. За период 2010-2021гг. холдингом отгружено более 190 буровых установок, большая их часть произведена в Тюмени.
ПАО «Лукойл» подготовила большой стенд с технологическими новинками.
Так, «Когалымский завод химреагентов» разработал различные реагенты, которые используются как в нефтедобыче так и в переработке. «Лукойл ЭПУ Сервис» наладил выпуск инновационных вентильных двигателей. Продукция дочерних предприятий Лукойла уже опробована в промышленных условиях. Производство запущено в рамках импортозамещения и технологической независимости от зарубежных поставок. Причем, вентильный двигатель выигрывает по многим показателям у ранее использовавшихся асинхронных двигателей. Он меньше иностранного аналога, более энергоэффективен.
Когалымский завод химреагентов создан в 1997 году. Завод разрабатывает и производит химические реагенты для добычи, подготовки, транспортировки и переработки нефти, защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии и отложений различной природы, а также повышения нефтеотдачи. Объем производства превышает 10 тыс. тонн в год. Кроме того, в условиях распространения коронавирусной инфекции КЗХ наладил производство антисептических средств для обработки рук и дезинфекции мест общего пользования.
Компания «СибБурМаш» в очередной раз приняла участие в масштабном для региона мероприятии и продемонстрировала выпускаемое оборудование для заканчивания скважин на выставочном стенде.
ООО НПП «СибБурМаш» выпускает набухающие пакера. Сегодня эта продукция усовершенствуется, а значит речь уже идёт не об импортозамещении, а об импортоопережении.
Газпромнефть представила представила обобщённый стенд своих нефтесервисных предприятий,
ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» является одним из ведущих российских геофизических предприятий на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
История компании начинается с 80-х годов, когда в Ноябрьск были заброшены несколько партий треста «Сургутнефтегеофизика». Однако возрастающие с каждым годом объёмы бурения требовали создания собственного геофизического предприятия в Ноябрьском регионе. В связи с этим приказом министра нефтяной промышленности № 714 от 20 декабря 1982 года был создан трест «Ноябрьскнефтегазгеофизика», правопреемником которого сегодня является общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика».
Подразделения «Ноябрьскнефтегазгеофизики» базируются в Ноябрьске, Муравленко, Мегионе, Покачах, Ханты-Мансийске и Оренбурге. В активе компании 200 геофизических бригад. Среди крупных проектов — работа на Мессояхском и Новопортовском месторождениях. В исследованиях горизонтальных скважин предприятие активно применяет современные технологии, многие из которых собственной разработки.
Современное оборудование отечественного производства позволяет дарить вторую жизнь ранее разработанным месторождениям при помощи современных подходов. Совсем недавно геологи предприятия обнаружили нефтяной пласт с запасами до 300 тысяч тонн нефти на Ярайнерском месторождении. Этот актив находится на позднем этапе разработки — выработанность пласта превышала 100%, часть скважин была уже в консервации. Каково же было удивление нефтяников, когда после ряда геолого-технических мероприятий и перехода на вышележащий горизонт, на одной скважине был получен приток нефти в 103 тонны в сутки, а на соседней — 25 тонн в сутки.
Иркутская нефтяная компания представила на выставке макет Иркутского завода полимеров, одного из основных элементов новой промышленности Приангарья.
О строительстве завода я рассказывал в прошлом году, ну, а окончательно он будет выглядеть примерно так.
Компания «ЭнергоТехСервис» в рамках TNF подписала соглашение по реализации 2-го этапа инвестпроекта — строительства Тюменского завода энергетического оборудования.
Суммарный объём инвестиций составит около 2 млрд рублей, более 1,5 млрд из них — на формирование парка мобильного энергетического оборудования. Вдвое увеличат площади сборочного цеха на производстве модульных мобильных электростанций в Боровском индустриальном парке, расширят возможности по капремонту газопоршневых и газотурбинных электростанций в России. А также возведут 2 новых здания: логистический распределительный комплекс, он сократит сроки доставки продукции на объекты; учебно-административный корпус, где будет больше программ по обслуживанию электростанций. Создадут более 150 рабочих мест. Предполагаемый срок окончания проекта — III квартал 2025 г.
Свой стенд на выставке представил «ЮТэйр».
Недавно стало известно, что на аэродром Плеханово в Тюмени доставили два самых грузоподъёмных вертолета в мире — Ми-26Т. Фюзеляжи будут восстановлены до состояния лётной годности, после чего они пополнят флот авиакомпании «ЮТэйр».
Доставка двух фюзеляжей из Красноярска в Тюмень по рекам Сибири заняла несколько месяцев. Для безопасной транспортировки многотонных судов были подготовлены специальные баржи. В Тюмени специалисты авиаремонтного завода «ЮТэйр-Инжиниринг» приступили к капитальному ремонту фюзеляжей. Это единственный сертифицированный инженерный центр в России, который может выполнять все необходимые процедуры по восстановлению летной годности вертолетов типа Ми-26 и его модификаций.
Импортозамещение в тюменском регионе ведётся активными темпами, а значит, помимо первой и второй части обзоров скоро появятся новые публикации.
В статье использованы личные фотографии, фото из открытых источников и справочная литература.
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22.09.2213:01:23