Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)

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В Тюмень пришло «бабье лето»! Солнечная и жаркая погода совпала с проведением Тюменского нефтегазового форума (TNF Expo), удостоенного в нынешнеи сезоне федерального статуса, всё это вновь вдохновило меня рассказать Вам об успехах социально-экономического развития моих родных регионов…

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Форум проводится на базе Тюменского технопарка, основной площадки по опробыванию инновационных и импортозамещающих проектов тюменской промышленности.

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На территории технопарка установлен бюст Михаила Ломоносова. Его проророческие слова «Богатство России прирастать будет Сибирью» сбылись в XX веке, и Западно-Сибирская нефтегазовая провинция тому подтверждение.

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Уже на протяжении 70 лет Тюмень остаётся одним из главнейших плацдармов освоения Севера и главным научно-производственным центром нефтегазовой промышленности региона.

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Площадка форума выбрана не случайно, в окрестностях расположены офисы таких гигантов как Лукойл-Инжиниринг-КогалымНИПИнефть, Транснефть-Сибирь и Мессояха нефтегаз.

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© oilgasforum.ru

© oilgasforum.ru

Площадь TNF EXPO составляет более 3 тыс. кв. м, в выставке участвуют 60 компаний из разных регионов России. В первый день форума было подписано более 20 соглашений о реализации проектов в Тюменской области. На посещение TNF 2022 зарегистрировались рекордные 7 тыс. 484 участника.

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«Тюменский РМЗ» АО «Транснефть — Сибирь» представил на выставке крупномерную продукцию, выпускаемую в рамках корпоративной программы импортозамещения, среди которой вантузные колодцы, магнитный очистной скребок и оборудование для оснастки трубопроводов.

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Основные разработки завода направлены на укомплектование насосного оборудования сменными комплектующими (торцовые уплотнения, муфты, роторы), изготовление резервуарного оборудования, среди которых системы компенсации нагрузок, водоспускные устройства, дыхательная арматура. Также завод производит современное и надёжное оборудование для обслуживания магистральных трубопроводов: устройства очистки и контроля геометрии трубопроводов, понтонные шасси экскаватора, ремонтные камеры. Освоен выпуск станций очистки производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод. Данный вид продукции в 2020 и 2021 годах вошёл в перечень 100 лучших товаров России.

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© oilgasforum.ru

«Тюменский РМЗ» АО «Транснефть — Сибирь» — одно из старейших промышленных предприятий Тюменской области, основным направлением деятельности которого, является изготовление металлоконструкций. Для изготовления металлопродукции на предприятии действуют три цеха, оснащенные современным технологическим оборудованием, в том числе аппаратом плазменной резки металлов, который позволяет производить заготовки для сварочных работ быстро и с высокой чистотой обработки.

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Предприятие имеет большой опыт в изготовлении многотонных металлоконструкций, каркасов зданий, сооружений, отдельных элементов металлических конструкций и готовых изделий. После запуска нового производственного здания в 2019 г. возможности предприятия значительно возросли.

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Тюменский экспериментальный завод ООО «Газпром ВНИИГАЗ» является одним из элементов единого центра ответственности за научное сопровождение разработки газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений Газпрома. В собственные компетенции завода входит решение вопросов по научно-методическому сопровождению и оценке качества проведения геологоразведочных работ; подготовка, сопровождение проектно-технической документации, создание геолого-технологических моделей объектов разработки месторождений ПАО «Газпром» и производство оборудования.

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Трубчатые печи тюменского производства установлены на многих нефте и газоперерабатывающих заводах Тюменской области.

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Установка комплексной электрокоагуляционной подготовки питьевой воды «ВОДОПАД» используется для обеспечения питьевой водой сотрудников 130 месторождений и жителей небольших населённых пунктов Тюменской области.

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Одним из главных направлений «Завода БКУ» — филиала ООО «Уралмаш Нефтегазовое оборудование Холдинг» является производство буровых установок. За период 2010-2021гг. холдингом отгружено более 190 буровых установок, большая их часть произведена в Тюмени.

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© oilgasforum.ru

ПАО «Лукойл» подготовила большой стенд с технологическими новинками.

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Так, «Когалымский завод химреагентов» разработал различные реагенты, которые используются как в нефтедобыче так и в переработке. «Лукойл ЭПУ Сервис» наладил выпуск инновационных вентильных двигателей. Продукция дочерних предприятий Лукойла уже опробована в промышленных условиях. Производство запущено в рамках импортозамещения и технологической независимости от зарубежных поставок. Причем, вентильный двигатель выигрывает по многим показателям у ранее использовавшихся асинхронных двигателей. Он меньше иностранного аналога, более энергоэффективен.

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Когалымский завод химреагентов создан в 1997 году. Завод разрабатывает и производит химические реагенты для добычи, подготовки, транспортировки и переработки нефти, защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии и отложений различной природы, а также повышения нефтеотдачи. Объем производства превышает 10 тыс. тонн в год. Кроме того, в условиях распространения коронавирусной инфекции КЗХ наладил производство антисептических средств для обработки рук и дезинфекции мест общего пользования.

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Компания «СибБурМаш» в очередной раз приняла участие в масштабном для региона мероприятии и продемонстрировала выпускаемое оборудование для заканчивания скважин на выставочном стенде.

© oilgasforum.ru

ООО НПП «СибБурМаш» выпускает набухающие пакера. Сегодня эта продукция усовершенствуется, а значит речь уже идёт не об импортозамещении, а об импортоопережении.

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© oilgasforum.ru

Газпромнефть представила представила обобщённый стенд своих нефтесервисных предприятий, в т. ч. и о Ноябрьскнефтегазгеофизике.

© oilgasforum.ru

ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» является одним из ведущих российских геофизических предприятий на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

© oilgasforum.ru

История компании начинается с 80-х годов, когда в Ноябрьск были заброшены несколько партий треста «Сургутнефтегеофизика». Однако возрастающие с каждым годом объёмы бурения требовали создания собственного геофизического предприятия в Ноябрьском регионе. В связи с этим приказом министра нефтяной промышленности № 714 от 20 декабря 1982 года был создан трест «Ноябрьскнефтегазгеофизика», правопреемником которого сегодня является общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика».

Подразделения «Ноябрьскнефтегазгеофизики» базируются в Ноябрьске, Муравленко, Мегионе, Покачах, Ханты-Мансийске и Оренбурге. В активе компании 200 геофизических бригад. Среди крупных проектов — работа на Мессояхском и Новопортовском месторождениях. В исследованиях горизонтальных скважин предприятие активно применяет современные технологии, многие из которых собственной разработки.

© oilgasforum.ru

© oilgasforum.ru

Современное оборудование отечественного производства позволяет дарить вторую жизнь ранее разработанным месторождениям при помощи современных подходов. Совсем недавно геологи предприятия обнаружили нефтяной пласт с запасами до 300 тысяч тонн нефти на Ярайнерском месторождении. Этот актив находится на позднем этапе разработки — выработанность пласта превышала 100%, часть скважин была уже в консервации. Каково же было удивление нефтяников, когда после ряда геолого-технических мероприятий и перехода на вышележащий горизонт, на одной скважине был получен приток нефти в 103 тонны в сутки, а на соседней — 25 тонн в сутки.

Иркутская нефтяная компания представила на выставке макет Иркутского завода полимеров, одного из основных элементов новой промышленности Приангарья.

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О строительстве завода я рассказывал в прошлом году, ну, а окончательно он будет выглядеть примерно так.

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© oilgasforum.ru

Компания «ЭнергоТехСервис» в рамках TNF подписала соглашение по реализации 2-го этапа инвестпроекта — строительства Тюменского завода энергетического оборудования.

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Суммарный объём инвестиций составит около 2 млрд рублей, более 1,5 млрд из них — на формирование парка мобильного энергетического оборудования. Вдвое увеличат площади сборочного цеха на производстве модульных мобильных электростанций в Боровском индустриальном парке, расширят возможности по капремонту газопоршневых и газотурбинных электростанций в России. А также возведут 2 новых здания: логистический распределительный комплекс, он сократит сроки доставки продукции на объекты; учебно-административный корпус, где будет больше программ по обслуживанию электростанций. Создадут более 150 рабочих мест. Предполагаемый срок окончания проекта — III квартал 2025 г.

Свой стенд на выставке представил «ЮТэйр».

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Недавно стало известно, что на аэродром Плеханово в Тюмени доставили два самых грузоподъёмных вертолета в мире — Ми-26Т. Фюзеляжи будут восстановлены до состояния лётной годности, после чего они пополнят флот авиакомпании «ЮТэйр».

Доставка двух фюзеляжей из Красноярска в Тюмень по рекам Сибири заняла несколько месяцев. Для безопасной транспортировки многотонных судов были подготовлены специальные баржи. В Тюмени специалисты авиаремонтного завода «ЮТэйр-Инжиниринг» приступили к капитальному ремонту фюзеляжей. Это единственный сертифицированный инженерный центр в России, который может выполнять все необходимые процедуры по восстановлению летной годности вертолетов типа Ми-26 и его модификаций.

Импортозамещение в тюменском регионе ведётся активными темпами, а значит, помимо первой и второй части обзоров скоро появятся новые публикации.

В статье использованы личные фотографии, фото из открытых источников и справочная литература.