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Судостроение и судоходство

В Санкт-Петербурге открыли новый яхтенный порт

Новый яхтенный порт «Смоленка» открыли на намыве Васильевского острова. Там разместится «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».

 © paperpaper.ru

Порт рассчитан на размещение более 200 судов — от самых маленьких до катеров 40 метров (130 футов). Для всех членов яхт-клуба, а также для судов клиентов порта доступна круглосуточная боцманская служба, 30-тонный кран, вода и электричество на понтонах, АЗС, большая парковка.
Источник: https://paperpaper.ru/papernews/202...j-yahtennyj-port-otkryli-na-namyve/

Санкт-Петербург, яхтенный порт
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