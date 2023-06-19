В Санкт-Петербурге открыли новый яхтенный порт

Новый яхтенный порт «Смоленка» открыли на намыве Васильевского острова. Там разместится «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».

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Порт рассчитан на размещение более 200 судов — от самых маленьких до катеров 40 метров (130 футов). Для всех членов яхт-клуба, а также для судов клиентов порта доступна круглосуточная боцманская служба, 30-тонный кран, вода и электричество на понтонах, АЗС, большая парковка.