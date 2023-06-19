Заложен корабль проекта 12700

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Средне-Невский судостроительный завод заложил очередной корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Это уже одиннадцатый представитель данного проекта.

Проект 12700 разработан ЦМКБ «Алмаз». Такие корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Корабли проекта 12700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Тральщик «Дмитрий Лысов» назван в честь советского капитан-лейтенанта, командира корабля, отличившегося в годы Великой Отечественной войны.

Корабль строится для Северного флота, и его передача заказчику ожидается в 2025 году.

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