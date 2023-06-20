Новые автомобили из Нижнего Новгорода для МЧС России

На специализированной выставке «Комплексная безопасность» в подмосковном парке «Патриот» были показаны новые образцы спецтехники на базе ГАЗ «Садко Некст».

© tehnoomsk.ru

Среди новых образцов российской колесной спецтехники на шасси серийных машин можно отметить штабной автомобиль для регионального подразделения МЧС (мобильный узел связи для регионального подразделения МЧС) и передвижной пункт управления беспилотными летательными аппаратами, построенные на базе полноприводного ГАЗ «Садко Некст» специалистами компании «Комплексные транспортные технологии» (Нижний Новгород).

Обе модели автомобилей обладают высокой проходимостью (дорожный просвет более 30 см, колесная формула 4×4), оснащены надежными российскими дизельными двигателями ЯМЗ-53443 и рассчитаны на работу в любых климатических условиях.

Штабная машина (мобильный узел связи для регионального подразделения МЧС) позволяет не только добраться своим ходом до любой местности, где возникла чрезвычайная ситуация, но и обеспечить работу руководства штаба на месте, организовать видеоконференции через спутниковые системы связи (оригинальное решение — встроенный в корпус внешний влагозащищенный монитор с динамиками) и обмен данными по радиоканалам. Также на борту такого автомобиля имеются автономные системы жизнеобеспечения, отопители, генератор, кондиционер и другое оборудование. В штабном отсеке могут работать 5 человек. Имеется ряд дополнительного оборудования.

© tehnoomsk.ru

© tehnoomsk.ru

Передвижной пункт управления беспилотными летательными аппаратами оснащен современным оборудованием для организации автоматизированных рабочих мест двух операторов БПЛА. Имеется грузовой отсек для хранения беспилотников типа Supercam. Также есть три спальных места, необходимое походное снаряжение, метеостанция. Оборудование позволяет работать с БПЛА на удалении до 50 км от автомобиля.

© tehnoomsk.ru

© tehnoomsk.ru

Компания-разработчик автомобилей также создает автодома с использованием аналогичных корпусов и шасси.