В Москве запустили первый регулярный маршрут электрического речного транспорта

Инновационный водный транспорт будет ходить круглый год между причалами «Киевский» и «Сердце столицы».

На маршруте длиной 6,5 км — 8 электросудов, назвали их в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Каждое вмещает до 50 пассажиров, есть места для маломобильных граждан.

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Основные элементы судов — в том числе ПО — российского производства. В салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов.

На новых судах пассажиры смогут добраться от Киевского до «Сити» без пересадок и с красивым видом на город примерно за 20 минут. До 23 июня включительно поездки будут бесплатными.

Оператором речного транспорта стала компания «ВодоходЪ. Фирма в течение 15 лет будет заниматься поставкой, ремонтом и техобслуживанием электросудов и плавучих причалов.

Второй регулярный маршрут «Автозаводский мост — Печатники» длиной 13 км планируется запустить до конца года.