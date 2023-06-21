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Судостроение и судоходство

На Тобольском ССРЗ заложена баржа проекта 72SDC14017

На ООО «Тобольский судостроительный судоремонтный завод» (Тюменская область) 21 июня заложена баржа проекта 72SDC14017.

 © vk.com

Это будет 141-метровое судно, предназначенное для перевозки почти 500 контейнеров или 9 200 тонн другого груза.

Баржа стр.№ 01701 проекта 72SDC14017Баржа стр.№ 01701 проекта 72SDC14017 © fleetphoto.ru

Судно многофункциональное: оно может заходить в реку, может работать в море.
Источник: https://vk.com

Тобольский судостроительный судоремонтный завод, Тюменская область, баржа, 72SDC14017
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