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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый цех завода «Пур-рыба» построен на Ямале

 © ks-yanao.ru

В городе Тарко-Сале начал работу новый цех завода «Пур-рыба». Для нового цеха закупили новое оборудование, часть ручных процессов автоматизировали. Благодаря новому цеху завод вдвое увеличил свою производительность, до 310 тонн. Сейчас в ассортименте компании «Пур рыба» более 150 наименований продукции. На площади в 800 кв. м производят рыбу холодного и горячего копчения, изготовливают полуфабрикаты, пресервы, консервы, фасуют и упаковывают продукцию.
Источник: https://ks-yanao.ru/news/ekonomika/...-modulnyj-tseh-dlja-zavoda-pur-ryba

Ямал, ЯНАО, агропром
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