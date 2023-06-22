Новый цех завода «Пур-рыба» построен на Ямале
В городе Тарко-Сале начал работу новый цех завода «Пур-рыба». Для нового цеха закупили новое оборудование, часть ручных процессов автоматизировали. Благодаря новому цеху завод вдвое увеличил свою производительность, до 310 тонн. Сейчас в ассортименте компании «Пур рыба» более 150 наименований продукции. На площади в 800 кв. м производят рыбу холодного и горячего копчения, изготовливают полуфабрикаты, пресервы, консервы, фасуют и упаковывают продукцию.
- В ЯНАО досрочно завершено строительство второго куста скважин Семаковского месторождения
- Летом на Ямале открылись новые детские сады
- Ямальский меридиан (№ 2)
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!