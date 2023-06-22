Новый цех завода «Пур-рыба» построен на Ямале

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В городе Тарко-Сале начал работу новый цех завода «Пур-рыба». Для нового цеха закупили новое оборудование, часть ручных процессов автоматизировали. Благодаря новому цеху завод вдвое увеличил свою производительность, до 310 тонн. Сейчас в ассортименте компании «Пур рыба» более 150 наименований продукции. На площади в 800 кв. м производят рыбу холодного и горячего копчения, изготовливают полуфабрикаты, пресервы, консервы, фасуют и упаковывают продукцию.