В ТГУ создали недорогой и экономичный суперкомпьютер на базе Raspberry Pi

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Студенты физико-технического факультета Томского госуниверситета разработали и запустили мини-аналог вычислительного кластера ТГУ СКИФ Cyberia. Преимущества нового устройства — компактные размеры, небольшая стоимость и низкое энергопотребление, при этом он имеет полноценный набор вычислительных узлов. Студенты университета смогут отрабатывать на нем передовые IT-технологии в области DevOps, учиться управлять суперкомпьютером, выполнять учебные задачи и создавать перспективные проекты.

Компактный аналог суперкомпьютера студенты создали в Проектном парке ФТФ ТГУ. Размеры устройства — 76×26×31 см, вес — 8 кг, энергопотребление — 350 ватт.Кластер создан на архитектуре ARM — перспективной технологии, в развитие которой вкладываются сегодня крупные компании: Intel, Microsoft и другие лидеры IT-отрасли. Кластер — это доступный для студентов способ получить базовые ресурсы для реализации различных проектов, говорит менеджер Проектного парка ФТФ ТГУ Кирилл Костюшин.

— На первоначальном этапе кластер планируется использовать для хостинга студенческих проектов, выполняемых на базе Проектного парка. В дальнейшем ребята хотят объединить несколько технологических решений. Один из вариантов — совместить кластер с другим проектом наших студентов по альтернативной генерации электричества — станцией с ветрогенераторами и солнечными панелями. Это позволит студентам отработать технологии создания дата-центров с нулевым углеродным следом, — добавляет Кирилл Костюшин.

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По мнению наставника проекта, доцента кафедры прикладной аэромеханики ФТФ ТГУ Ануара Кагенова, учебный суперкомпьютер — хорошая «песочница» для обучения студентов и отработки ими передовых IT-технологий в области DevOps, создания небольших студенческих и крупных университетских проектов. При размерах чуть больше обычного компьютера кластер включает полноценный набор вычислительных узлов.

— Кластер состоит из 23 недорогих микрокомпьютеров Raspberry Pi, из которых 22 можно использовать под различные сервисы. Raspberry Pi — это маленькие и достаточно эффективные по энергопотреблению компьютеры, — поясняет наставник. — Отказоустойчивость сервисов в них обеспечивает оркестратор докер-контейнеров — программная технология для автоматического управления контейнерами. Если с одним контейнером что-то происходит, оркестратор это понимает и «поднимает» его. Для университета такой кластер удобен тем, что на нем можно хоститься, создавать дополнительные сервисы и запускать учебные программы.

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На создание кластера ушло около года, рассказывает один из разработчиков, студент 3 курса ФТФ Александр Юстус.

— Сначала появилась идея: мы прикинули, что у нас может получиться, оценили время, которое будет затрачено, и немного обдумали план действий. Поговорили с экспертами из этой области и получили положительные отзывы о проекте. Потом стали разбираться в схеме работы суперкомпьютера ТГУ СКИФ Cyberia и пробовать что-то делать самостоятельно. Я создавал 3D-модели будущего кластера, и сначала мне был интересен сам процесс проектирования. Затем мы занялись изготовлением деталей кластера, постоянно дорабатывая прототип. К финальному варианту мы пришли, реализовав три прототипа.

Прозрачный корпус кластера студенты вырезали из оргстекла, крепления для плат распечатали на 3D-принтере. Каркас для крепления вычислительных узлов изготовлен из композитного материала, разработанного сотрудниками ТГУ, для его производства использовался метод вакуумной инфузии.

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