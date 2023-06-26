Ракета «Союз-2.1б» вывезена на стартовый комплекс Восточного
Ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-3 вывезена на стартовый комплекс Восточного.
Сегодня ракета космического назначения «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный.
После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» продолжили ее подготовку к пуску.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками планируется 27 июня в 14:34:49 по московскому времени.
Источник: https://www.roscosmos.ru/39348/
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