Ракета «Союз-2.1б» вывезена на стартовый комплекс Восточного

Ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-3 вывезена на стартовый комплекс Восточного.

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Сегодня ракета космического назначения «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный.

После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» продолжили ее подготовку к пуску.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками планируется 27 июня в 14:34:49 по московскому времени.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru