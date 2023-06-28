ОДК поставила газотурбинные установки для самого мощного месторождения газа в России

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха отгрузила четыре газотурбинные установки ГТУ-16П на Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Это самое мощное месторождение газа в стране с начальными запасами в 3,5 трлн кубометров.

В основе установки ГТУ-16П используется газотурбинный двигатель ПС-90ГП-2 мощностью 16 МВт производства предприятия «ОДК — Пермские моторы». Он создан на базе газогенератора авиационного двигателя ПС-90А. Установка применяется в составе газоперекачивающих агрегатов и при реконструкции действующего оборудования.

«Комплексные поставки современного отечественного индустриального оборудования вносят серьезный вклад в решение важной государственной задачи — обеспечение стабильной работы газотранспортной системы. Сегодня специалисты нашего холдинга ОДК направили четыре агрегата для второй очереди дожимной компрессорной станции Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения „Газпром добыча Ямбург“. Установки надежны в эксплуатации и рассчитаны на работу в тяжелых природно-климатических условиях. С учетом новой отгрузки парк ГТУ-16П на Заполярном месторождении составит 28 единиц», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Газотурбинные установки ГТУ-16П работают в составе газоперекачивающих агрегатов нового поколения, а также применяются при модернизации и реконструкции действующего оборудования.

«Объединенная двигателестроительная корпорация не только производит высокоэффективные газотурбинные агрегаты, но и обеспечивает качественный сервис и ремонт оборудования в течение всего его жизненного цикла. На 1 июня 2023 года заказчикам поставлены в общей сложности 404 газотурбинные установки ГТУ-16П, их суммарная наработка достигла 13 миллионов часов», — отметил генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших по объему запасов и самое мощное по добыче газа в России. Месторождение открыто в 1965 г. в южной части Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 220 км от Нового Уренгоя. Проектная мощность — 130 млрд куб. м газа в год.