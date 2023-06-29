ТМХ передал РЖД маневровый тепловоз ТЭМ23

Новейший маневровый тепловоз ТЭМ23, построенный на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), направлен в ОАО «РЖД» на эксплуатационные испытания.

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Маневровый локомотив будет проходить эксплуатационные испытания в депо Брянск II. Испытания продлятся три месяца.

В этот период будет проверено функционирование всех модулей оборудования, узлов и элементов локомотива в условиях реальной работы. Будет оцениваться техническое состояние и надежность локомотива, его ремонтопригодность, а также проведены проверки сменяемости оборудования и запасных частей. В ходе опытной эксплуатации наблюдение за работой тепловоза и техническую поддержку также будут осуществлять специалисты БМЗ, «ТМХ Инжиниринга» (входят в ТМХ) и компании «ЛокоТех».

По окончании подконтрольной эксплуатации ТЭМ23 вернется на завод для анализа проведенной работы и продемонстрированных технических характеристик локомотива. Полученные данные будут учтены в последующей эксплуатации тепловозов этой серии.

Сертификат на серийное производство ТЭМ23 завод получил в конце 2022 года. На сегодняшний день собрано два экземпляра маневровых тепловозов этой серии. Первый в мае был передан ПАО «Северсталь» для прохождения подконтрольно-демонстрационной эксплуатации на Череповецком металлургическом комбинате.

В настоящее время ведутся работы по сборке третьего локомотива.

Справка:

ТЭМ23 — новейший маневровый тепловоз, сочетающий в себе наиболее актуальные тенденции мирового локомотивостроения: использование отечественных компонентов, применение высокотехнологичных узлов, возможность расширения функций системы управления. Это первый тепловоз, дизайн которого выполнен в соответствии с принятой в ТМХ концепции «ДНК бренда», разработанной национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ». Его облик отражает новый подход компании к разработке железнодорожной техники.

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы различных классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.