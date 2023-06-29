В Саратове запустили линию химически осажденного мела.

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В Саратове в рамках работы «Центра малотоннажной химии ПАО «СЭЗ» начала свою работу новая производственная линия. Об этом сегодня 29 июня 2023 года заявили в минпроме. Информацией делятся официальные телеграм каналы правительства.

Центр займется выпуском химически осажденного мела — он отличается от обычных видов производства очень высокой степенью очистки. Благодаря этому новое производство может производить мел используемый в лекарственной промышленности, а также в производстве современных лаков и красок, применимый для нужд косметологии.

Также новое производство может восполнять дефицит отбеливающих компонентов в бумажной промышленности. Напомним, что на протяжении нескольких месяцев выпуск мелованной бумаги с высокой степенью белизны был остановлен. В Россию временно были прекращены поставки необходимых для этого компонентов. Также новая продукция применима для выпуска разного рода полимеров, где также необходим по технологии производства мел.

Отметим, что в саратовские промышленники не только наладили выпуск химически осажденного мела, но и разработали для этого полностью и с нуля свою технологию, не пользуюсь иностранными патентами.

Пробные партии уже показали высокое качество продукции из Поволжья. Стоит отметить, что данное технологичное производство является для нашей страны практически уникальным. До сих пор всю подобную продукцию мы импортировали из-за рубежа. А на территории страны не производили. Теперь в стране появился свой, отечественный аналог зарубежного производства.