Завод «Литий-Элемент», входящий в состав компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, импортозаместил высокотемпературные источники питания для бурильного оборудования. Изделия, в частности, предназначены для применения в забойных системах нефтегазовой отрасли. Энергетические элементы прошли успешные испытания при высоком давлении и температурах до +150 °С во время реального бурения и уже запущены в серию.

Батареи питают телеметрические модули, от которых поступает информация о состоянии оборудования в процессе бурения. Энергомодули стабильно работают в диапазоне температур от —10 °С до +150 °С. Это особенно важно для применения в глубоких и сверхглубоких нефтяных и газовых скважинах, где стандартные источники электричества теряют работоспособность уже при +125 °С.

Изделие имеет стеклопластиковый корпус без сварных швов, что минимизирует риск разгерметизации. На элементах стоит защита от переразряда, а также короткого замыкания и перегрузок. Кроме того, в источнике питания благодаря электрохимической системе исключен риск теплового разгона, что делает его безопасным даже в аварийных ситуациях.

«Разработка „Литий-Элемента“ заменит импортные источники питания в нефтегазовой отрасли. При этом отечественные батареи имеют высокие технические показатели, соответствующие всем жестким требованиям к бурильному оборудованию, но стоимость ниже, чем у иностранных аналогов. Изделия Ростеха максимально адаптированы к потребностям отечественных заказчиков, обеспечено оперативное сервисное сопровождение продукции, что позволит партнерам минимизировать простои и повысить эффективность бурильных работ. Сегодня мы рассматриваем возможности интеграции новых батарей в забойные приборы ряда российских производителей, а также ведем переговоры о применении технологии в геофизике», — сказали в Госкорпорации Ростех.

Элементы питания построены на электрохимической системе «тионилхлорид/литий», что дает высокую удельную энергоемкость — до 900 Вт*ч на кубический дециметр. Номинальное напряжение батареи составляет 36 В, полная емкость в зависимости от условий работы — 26-28 А*ч, максимальный ток разряда достигает 1,3 А. Гарантийный срок эксплуатации батареи составляет 1 год, включая период хранения и ожидания в режиме готовности.