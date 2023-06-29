На СЗ «Лотос» заложены 2 сухогруза проекта 00108

На судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) приступили к строительству третьего и четвертого сухогруза-контейнеровоза проекта 00108. В мае и июне на предприятии заложили два судна этой серии.

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Серийное строительство судов этого проекта запущено впервые в стране, они будут укомплектованы полностью отечественным оборудованием и не будут зависеть от импорта. Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные. Суда предназначены для работы на Каспийском море.

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В рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, утвержденной правительством РФ, планируется до 2027 года строительство более 20 контейнеровозов этой серии.

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