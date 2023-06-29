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Судостроение и судоходство

На СЗ «Лотос» заложены 2 сухогруза проекта 00108

На судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) приступили к строительству третьего и четвертого сухогруза-контейнеровоза проекта 00108. В мае и июне на предприятии заложили два судна этой серии.

 © glavpaluba.ru

Серийное строительство судов этого проекта запущено впервые в стране, они будут укомплектованы полностью отечественным оборудованием и не будут зависеть от импорта. Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные. Суда предназначены для работы на Каспийском море.

 © ast-news.ru

В рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, утвержденной правительством РФ, планируется до 2027 года строительство более 20 контейнеровозов этой серии.

 © ast-news.ru
Источник: https://ast-news.ru/node/v-astrakha...kh-unikalnykh-sukhogruzov-v-rossii/

Лотос, Астраханская область, сухогруз, 00108
  • Нет аватара senima56
    29.06.2321:23:53

    Хорошая новость!    Успехов судостроителям!   

    #1265061
  • Нет аватара Argonaft
    29.06.2323:16:35

    Интересная схема с передним расположением рубки. Обычно рубка сзади.

    Как интересно осуществляется связь машинного отделения с рубкой? Всё электронное?

    #1265064
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