На СЗ «Лотос» заложены 2 сухогруза проекта 00108
На судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) приступили к строительству третьего и четвертого сухогруза-контейнеровоза проекта 00108. В мае и июне на предприятии заложили два судна этой серии.
Серийное строительство судов этого проекта запущено впервые в стране, они будут укомплектованы полностью отечественным оборудованием и не будут зависеть от импорта. Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные. Суда предназначены для работы на Каспийском море.
В рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, утвержденной правительством РФ, планируется до 2027 года строительство более 20 контейнеровозов этой серии.
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29.06.2321:23:53
29.06.2323:16:35