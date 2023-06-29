Мурманская область первой в России получила арктические Ми-8

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Ми-8 в арктическом исполнении, произведенный холдингом «Вертолеты России», прибыл в Мурманскую область. Регион стал первым в стране, получившим в эксплуатацию подобную технику.

У машины будут две основные задачи — поиск в природной среде потерявшихся людей и недопущение перехода природных пожаров на территорию населенных пунктов.

Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах при экстремально низких температурах. Машину отличает улучшенная теплоизоляция фюзеляжа, система подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии обеспечивает возможность оперативного запуска двигателя вертолета при температурах до -60°C. Установка дополнительных баков позволила увеличить дальность полета до семи часов без дозаправки.

Кроме того, арктический Ми-8 оснащен инфракрасными приборами, которые позволяют видеть тепловое излучение, исходящее от живых существ. Вертолет также может переходить в ночной режим для поисков в темное время суток.

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