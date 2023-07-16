Запорожская и Херсонская области заменили автопарк больниц

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Херсонская область полностью обновила автопарк скорой помощи

С конца 2022 года Херсонская область получила 86 реанимобилей. Регион также получил передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые необходимы для оказания помощи в небольших селах.

Всего за последние месяцы удалось получить 111 машин. Это позволило Херсонской области полностью обновить парк автомобильной техники, которая необходима для оказания скорой медицинской помощи.

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«В общей сложности за последние месяцы мы обновили автопарк на 111 единиц автотранспорта. На сегодня на левобережье Херсонской области нам удалось полностью обновить автопарк бригад скорой помощи. Также мы получили реанимобили в наши лечебные заведения, для того чтобы выполнять перевозки больных к месту их лечения в рамках маршрутизации пациентов», — рассказал Артыш Сат.

Запорожская область получила 55 внедорожников для медицинских организаций. Часть машин уже передали больницам, расположенным вблизи линии соприкосновения.

В этом году за счёт средств федерального бюджета также планируется приобретение более 60 автомобилей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщил Глава российского Минздрава: «В новых субъектах России все автомобили скорой медицинской помощи обновлены».

http://www.tmkb...novila_avtopark

https://kherson.../08/145859.html