В челябинской больнице скорой помощи открыли нейрохирургическую реанимацию

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В областной клинической больнице № 3 заработали отдельная нейрохирургическая реанимация и обновленный приемный покой для экстренных пациентов. Ранее в клинике запустили современную лабораторию с пневмопочтой, создали отделение реанимации гнойной хирургии и полностью перестроили работу приемного отделения.

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Приемный покой в больнице — первое, с чего начинается спасение пациента. Работа этого отделения должна быть выстроена максимально эргономично, особенно в случае с экстренными больными. От качественной и быстрой диагностики зависит, выживет ли пациент, станет ли он инвалидом. В ОКБ № 3 приемный покой перестроили полностью. Развели потоки плановых и экстренных пациентов. Для первых организовали отдельную регистратуру с электронной очередью и комфортную зону ожидания. Для вторых — палату интенсивной терапии и операционную прямо в приемном покое.

Смотровые разделили по профилю. В каждой свои специалисты и набор необходимого оборудования. Теперь пациенты с разными патологиями не ждут в одной очереди, которая раньше, не помещаясь в общую смотровую, вываливалась в коридоры. Принципиальное отличие обновленного приемного отделения в том, что теперь специалисты находятся здесь постоянно.

К приему пациентов готово новое нейрохирургическое реанимационное отделение. Профильную реанимацию для пациентов после нейрохирургических операций создавали с нуля. Раньше таких больных выхаживали на реанимационных койках других отделений.

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«Это отделение для нейрохирургических больных, с нейротравмой, с нарушениями мозгового кровообращения, которые требуют хирургического лечения. Это, как правило, внутримозговые кровоизлияния, гематомы, возможно, опухоли. Раньше такие пациенты были размещены по другим отделениям. Не было возможности соблюдать профильность, теперь она появилась. Пациенты поступают в отделение из операционных, расположенных рядом, — объясняет заместитель главного врача ОКБ № 3 по анестезиологии и реаниматологии Сергей Максимов.

— Если раньше мы, бывало, возили пациентов с Вандышева на Молодогвардейцев, то сейчас все рядом».

В новой реанимации три палаты, соединенные между собой общим коридором. В каждой палате — шесть функциональных кроватей, все оснащены современным оборудованием. Помещение выполнено по стандартам для реанимаций.

«Это комплекс чистых помещений, который позволяет поддерживать микроклимат для профилактики гнойно-септических осложнений, — поясняет Сергей Максимов.

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— Каждая койка оснащена аппаратом ИВЛ и системой отслеживания витальных функций. Это сделано для того, чтобы не перетаскивать аппарат от одного больного к другому и в нештатных ситуациях не ставить врача перед выбором, кому из пациентов аппарат нужнее».

Нейрохирургическая реанимация появилась в ОКБ № 3 вслед за реанимацией гнойной хирургии. Последняя открылась в клинике год назад, так же с нуля. В ней 15 коек плюс специально оборудованный бокс для пациентов с особо опасными инфекциями. Врачи говорят, что теперь, с запуском второй профильной реанимации, по показателю оснащенности реанимационными койками «тройка» может сравниться с московскими больницами.

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