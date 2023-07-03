Первое пассажирское судно пришвартовалось к новому плавучему причалу в морском порту Таганрог

2 июля 2023 года, в День работников морского и речного флота, первое пассажирское судно — теплоход «Константин Федин» — пришвартовалось к новому плавучему причалу в морском порту Таганрог.

© www.rosmorport.ru

ФГУП «Росморпорт» завершило строительство плавучего причала для приема пассажирских судов в мае 2023 года.

© www.rosmorport.ru

Предприятие также выполнило ремонтные дноуглубительные работы в акватории морского порта для обеспечения подхода и швартовки морских и речных пассажирских судов у причала.

© www.rosmorport.ru

Объект создан во исполнение поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Длина причала — 96 м, ширина — 16 м.

© www.rosmorport.ru

Причал может принимать пассажирские суда длиной до 141 м. Ожидается, что ввод нового объекта окажет положительное влияние на туристическую привлекательность исторического города Таганрог, который по праву считается музеем под открытым небом, и развитие региона в целом.