Карты «Мир» заняли 45% рынка по объему операций

По объемам операций доля карт «Мир» составила 45,6% по итогам первого квартала.

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Об этом в интервью «Известиям» заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина.

«Сегодня карт „Мир“ выпущено почти 204 млн. Доля карт „Мир“ в общей эмиссии по итогам I квартала составила 44,5%, по прошлому году — 41,2%, то есть рост за январь—март — на три с лишним процентных пункта», — уточнила она.

По словам Бакиной, карты с истекшим сроком годности уходят из обращения естественным путем: карты международных платежных систем замещаются нашими национальными. Банки поэтапно заменяют карты, чтобы не создавать людям неудобства, добавила она.

«За прошлый год эмиссия „Мира“ выросла на 9%, а за I квартал этого года — уже более чем на 3%. Процесс идет постепенно, мы не видим необходимости его искусственно стимулировать», — сказала Алла Бакина.