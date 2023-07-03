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Статистика

Карты «Мир» заняли 45% рынка по объему операций

По объемам операций доля карт «Мир» составила 45,6% по итогам первого квартала.

 © iz.ru

Об этом в интервью «Известиям» заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина.

«Сегодня карт „Мир“ выпущено почти 204 млн. Доля карт „Мир“ в общей эмиссии по итогам I квартала составила 44,5%, по прошлому году — 41,2%, то есть рост за январь—март — на три с лишним процентных пункта», — уточнила она.

По словам Бакиной, карты с истекшим сроком годности уходят из обращения естественным путем: карты международных платежных систем замещаются нашими национальными. Банки поэтапно заменяют карты, чтобы не создавать людям неудобства, добавила она.

«За прошлый год эмиссия „Мира“ выросла на 9%, а за I квартал этого года — уже более чем на 3%. Процесс идет постепенно, мы не видим необходимости его искусственно стимулировать», — сказала Алла Бакина.
Источник: https://iz.ru/1538270/2023-07-03/ka...zaniali-45-rynka-po-obemu-operatcii

статистика, экономика, платёжная система, МИР, Россия
  • Alexander V Alexander V
    03.07.2310:19:51

    Потому что другие не выпускают.

    #1265157
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      03.07.2312:50:19

      А могло и вообще не быть их. По национальной платежной системе поработали очень хорошо. Сейчас важнее всего нарастить присутствие «Мира» в других регионах планеты.

      Отредактировано: Holso Stitchred~12:51 03.07.23
      #1265175
    • Jorjio774 Jorjio774
      03.07.2312:56:13

      Речь идёт, в первую очередь, об использовании национальной платёжной системы.

      В дополнение:

      Карты «Мир» собрались вывести в пять-шесть новых стран в 2023 году

      #1265176
    • Badassgoliath Badassgoliath
      03.07.2317:51:25

      Потому что другие не выпускают.

      А зачем нам другие? Тут налицо вывернутая логика. Не мы должны пользоваться картами, удобными для иностранных магазинов, а они должны принимать карты, удобные для нас. Ну, а если не хотят — ну что же, значит им наши деньги не нужны и нечего тут обсуждать.

      Отредактировано: Badassgoliath~17:55 03.07.23
      #1265187
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