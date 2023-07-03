Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны самолеты Су-30СМ2

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Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

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«Сегодня мы передали Минобороны России очередную партию новых модернизированных истребителей Су-30СМ2. Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны. Производство авиационной техники в рамках гособоронзаказа на иркутском авиазаводе ОАК идет в соответствии с графиками. Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru