Новости судостроения
1. На Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе (Саратовская область)30 июня передана заказчику плавучая насосная станция ПНС-4.
Использовать ПНС планируется на реке Уфа для охлаждения турбин, а в последующем — для подачи воды в оросительные системы.
2. На судостроительном предприятии «Попилов» 3 июля остоялась закладка восьмого корпуса стальной яхты проекта POPILOV 14.99.
Стальная моторная яхта до 15 метров Popilov 14.99 © popilov.com
Стальная моторная яхта Popilov 14.99 надежна и проста в эксплуатации, обладает отличными мореходными качествами.Имеет длину корпуса 14,99 м, ширину 4,9 м, осадку 1,2 м, развивает скорость 12 узлов, что позволяет ходить как во внутренних, так и в прибрежных водах.
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