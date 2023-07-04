Новости судостроения

1. На Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе (Саратовская область)30 июня передана заказчику плавучая насосная станция ПНС-4.

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Использовать ПНС планируется на реке Уфа для охлаждения турбин, а в последующем — для подачи воды в оросительные системы.

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2. На судостроительном предприятии «Попилов» 3 июля остоялась закладка восьмого корпуса стальной яхты проекта POPILOV 14.99.

Стальная моторная яхта до 15 метров Popilov 14.99 © popilov.com

Стальная моторная яхта Popilov 14.99 надежна и проста в эксплуатации, обладает отличными мореходными качествами.Имеет длину корпуса 14,99 м, ширину 4,9 м, осадку 1,2 м, развивает скорость 12 узлов, что позволяет ходить как во внутренних, так и в прибрежных водах.

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