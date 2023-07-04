Атоммаш отгрузил оборудование для турбинного цеха энергоблока № 2 АЭС «Аккую»

Производственная площадка «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») отгрузила модули трубных систем (МТС) для конденсатора паровой турбины энергоблока № 2 АЭС «Аккую».

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Модуль трубных систем — это оборудование, которое входит в конденсатор турбины и устанавливается в машинном зале атомной станции.

Изделие состоит из более чем 14 тыс. трубок, расположенных в особом порядке по всей длине модуля. По этим трубкам на АЭС «Аккую» будет прокачиваться морская вода для охлаждения и конденсации пара, прошедшего через турбину. Длина модуля — 16 метров, высота — 6 метров, ширина — 4 метра. Вес одного МТС — 125 тонн. В составе комплектной отгрузки 4 таких модуля.

Завершающим этапом изготовления оборудования стали гидравлические испытания, в ходе которых модули трубных систем поместили под наклоном на специальную систему опор, установили массивные заглушки размером 4×6 метров и закрепили их шпильками. После этого каждое изделие наполнили очищенной и обессоленной водой, нагнетали давление до максимального — 7,5 атмосфер, и выдерживали модули под давлением в течение часа. Испытания подтвердили прочность и плотность МТС.

На атомную станцию «Аккую» изделия доставят водным путем, протяженность маршрута составит 3000 км. Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными техническими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Проектирование объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические отношения, отдавая приоритет сотрудничеству с дружественными странами. Отечественная экономика продолжает наращивать экспортный потенциал, выполняются зарубежные поставки товаров, услуг и сырьевой продукции. АО «Атомэнергомаш» принимает активное участие в этой работе.