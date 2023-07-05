Гидростроители Морспасслужбы завершили капремонт оградительного мола в морском порту Новороссийск

В морском порту Новороссийск Азово-Черноморский филиал ФГБУ «Морспасслужба» завершил капитальный ремонт оградительного мола.

© morflot.gov.ru

В результате длительной эксплуатации гидротехническое сооружение получил 30 процентов износа, в связи с чем потребовался капремонт ряда конструктивных элементов. Заказчиком работ выступил АЧБФ ФГУП «Росморпорт».

Сложность объекта состояла в том, что оградительный мол расположен в юго-восточном грузовом районе порта на территории городской черты Новороссийска. Восстановлению подлежала инженерная конструкция на восточной стороне Цемесской бухты, состоящая из 193 пустотелых шатровых блоков, опирающихся через шарнирные узлы на четыре наклонные сваи, которые связаны между собой попарно железобетонными оголовками.

На первом этапе капремонта выполнено водолазное обследование внешней и внутренний акваторий мола на площади почти 34 тыс. кв м. Затем гидростроителями Морспасслужбы проведено восстановление более 500 кубометров проектного профиля каменной «постели». Отремонтированы более 30 вертикальных швов между наклонными плитами шатровых блоков. Силами филиала проведён монтаж лестничных сходов и ремонт антикоррозийной защиты свайного основания почти 400 шатровых блоков. В строительных работах применён метод гидроструйной очистки с использованием установки высокого давления. Также строго по графику работники ПТО АЧФ Морспасслужбы завершили ремонт сквозных проломов в подводной части мола.

Все работы завершены в установленные графиком сроки с надлежащим качеством.