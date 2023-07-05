В Челябинск привезли 43 новых трамвая

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43 новых низкопольных трамвая модели 71-628-01 в настоящий момент находятся во втором трамвайном депо. Они прибыли в Челябинск месяц назад и проходя приемку. На линию выйдут в августе-сентябре, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Вагоны выйдут на линию, когда закончится большая часть работ с реконструкцией рельсов», — сообщили в министерстве.

Напомним, что в Челябинске идет транспортная реформа. По планам чиновников, на рельсы должны выйти более 70 новых машин. Первая большая партия новых трамваев производства УКВЗ обошлась в 3,3 млрд. рублей.

По наблюдениям пассажиров, по новым рельсам новые трамваи скользят бесшумно и поездка становится приятной и комфортной.