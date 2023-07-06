Московская компания наладила выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения

Предприятие запустило линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников, входящих в состав охлаждающих агрегатов (драйкулеров). Ранее компания «Новая орбита» импортировала их из Европы.

Теперь локализация производства драйкулеров составит около 99%.

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Драйкулеры используются в централизованных системах кондиционирования воздуха, для охлаждения серверных помещений, а также в стекольной, химической, пищевой, нефтегазовой и многих других отраслях промышленности.

Линия по производству медно-алюминиевых теплообменников включает в себя оборудование для размотки, выпрямления и отрезки тонкостенных медных трубок, изготовления алюминиевых ламелей, усилений ламелей из оцинкованной стали, а также для обработки медных трубок после сборки теплообменников.

В планах предприятия также запустить линию по производству микроканальных теплообменников, которые используются в качестве конденсаторов холодильных установок.