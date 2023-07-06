В Петербурге создали первый российский софт для 3D-печати из металла

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали первое отечественное программное обеспечение для 3D-принтера, работающего с металлами. Об этом во вторник на форуме аддитивных технологий 3D-Tech рассказал кандидат технических наук, заведующий Лабораторией легких материалов и конструкций СПбПУ Олег Панченко.

«Пластиковые 3D-принтеры уже вошли в обиход и применяются достаточно широко. Существуют аналогичные принтеры, которые печатают металлические изделия — например, мы печатаем с использованием исходного материала в виде проволоки. Все эти принтеры, так или иначе, работают с ПО, и наша разработка как раз заключается в том, что мы создали такое ПО для работы металлического принтера. Это первая отечественная разработка такого рода, более того — существует всего одна коммерчески доступная иностранная разработка, и это даже не совсем программное обеспечение. Наше ПО универсальное и может применяться для достаточно большого количества исполнительных механизмов», — рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС Панченко.

Область применения

По словам разработчиков, новое ПО может применяться в авиационной промышленности, в судостроении, а также в металлургической промышленности — во всех этих отраслях подобные технологии позволят существенно увеличить производительность.

«По сути при помощи нашего ПО можно будет для всех этих отраслей печатать разные изделия в зависимости от потребностей того или иного предприятия. При этом это могут быть изделия из разных материалов — алюминиевые сплавы, титан и так далее. Корпус ракеты, корабельный винт, корпус аккумулятора — почти все что угодно», — сказал Панченко.