Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу июля 2023 года составил 89,18%
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На 1-й и 3-й технологических линиях Амурского ГПЗ завершены мероприятия по совершенствованию систем безопасности лицензионных установок. В том числе проведены испытания автоматических систем пожарной сигнализации, пожаротушения и контроля загазованности, смонтирована и налажена сверхчувствительная лазерная система обнаружения утечек метана, завершены монтаж и наладка расширенной системы технологического видеонаблюдения.
1-я установка очистки ШФЛУ и газофракционирования подготовлена к приему продукта.
На 2-й линии завершаются ревизия и обслуживание технологических трубопроводов. На лицензионных установках
4-й линии выполняется монтаж систем электрообогрева трубопроводов, проводятся предпусконаладочные работы. На дожимной компрессорной станции проведена холодная прокрутка ДКС 4-110 В, активно ведутся работы по огнезащите.
На 5-й линии ведется маслопромывка оборудования.
На 6-й линии смонтировано 4305 тонн металлоконструкций, завершен монтаж кровельных сэндвич-панелей на компрессорной станции.
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