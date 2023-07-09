В Медногорске Оренбургской области открыт энергоцентр
— Медногорский медно-серный комбинат (Медногорск, Оренбургская область) накануне Дня металлурга запустил энергоцентр ММСК мощностью 18,3 МВт.
Он станет самой мощной газопоршневой электростанцией в Оренбуржье и поможет сократить расходы предприятия на электро- и теплоэнергию, повысить надёжность энергоснабжения.
В качестве топлива будет использоваться природный газ.
Крупный инфраструктурный объект возведен по схеме ВОТ-контракта, когда все расходы по проектированию и возведению электростанции производятся за счет средств инвестора, который по договору с комбинатом в течение 10 лет будет эксплуатировать энергоцентр с подачей электроэнергии и тепла на металлургическое предприятие. По истечении этого срока по условиям контракта объект пройдет капитальный ремонт и будет безвозмездно передан в собственность ММСК.
Собственный энергоцентр мощностью 18,3 МВт поможет сократить расходы предприятия на электрическую и тепловую энергию, повысить надежность и эффективность энергообеспечения.
— Выпуск основной продукции комбината — черновой меди — энергозатратный. Запуск собственного автономного энергоцентра позволит сократить расходы на покупку электроэнергии. Её стоимость снизится на 16%, повысится экономическая эффективность производства. Предприятие при этом не будет зависеть от внешних энергосистем, что очень важно для безостановочного производственного цикла, — подчеркнули на открытии энергоцентра.
Кроме того, энергоцентр предусматривает выработку тепловой энергии для нужд железнодорожного и энергетического цехов.
Общая площадь застройки с объектами энергоцентра (здание для оборудования, распределительная подстанция (РП 6 кВ), эстакады инженерных сетей, градирни) составляет 1374 квадратных метра.
Реализация проекта строительства энергоцентра по схеме ВОТ-контракта не требует капитальных вложений ММСК, а экономический эффект планируется достигнуть за счёт разницы с ценой электрической энергии из внешних сетей.
— Также комбинат сделал подарок работникам предприятия и жителям города. На средства ММСК на территории городского спортивного центра открыли плавательный бассейн.
Крытый плавательный бассейн размером 11×25 м имеет 4 плавательные дорожки и предназначен для учебно-тренировочной работы, проведения соревнований и оздоровительного плавания. Установлено высокотехнологичное оборудование для подогрева, рециркуляции и обеззараживания воды, есть электронное табло.
В бассейне одновременно могут заниматься 32 пловца, столько же человек вмещает зал для подготовительных занятий. Зрительские трибуны рассчитаны на 30 посадочных мест, рассказали на предприятии.
Там же, на территории стадиона «Труд» глава региона вместе с генеральным директором ММСК Ильфатом Исхаковым заложил медную шайбу в основание будущего ледового дворца. Таким образом, вся спортивная инфраструктура Медногорска будет сосредоточена в одном месте.
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