В Медногорске Оренбургской области открыт энергоцентр

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— Медногорский медно-серный комбинат (Медногорск, Оренбургская область) накануне Дня металлурга запустил энергоцентр ММСК мощностью 18,3 МВт.

Он станет самой мощной газопоршневой электростанцией в Оренбуржье и поможет сократить расходы предприятия на электро- и теплоэнергию, повысить надёжность энергоснабжения.

В качестве топлива будет использоваться природный газ.

Крупный инфраструктурный объект возведен по схеме ВОТ-контракта, когда все расходы по проектированию и возведению электростанции производятся за счет средств инвестора, который по договору с комбинатом в течение 10 лет будет эксплуатировать энергоцентр с подачей электроэнергии и тепла на металлургическое предприятие. По истечении этого срока по условиям контракта объект пройдет капитальный ремонт и будет безвозмездно передан в собственность ММСК.

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Собственный энергоцентр мощностью 18,3 МВт поможет сократить расходы предприятия на электрическую и тепловую энергию, повысить надежность и эффективность энергообеспечения.

— Выпуск основной продукции комбината — черновой меди — энергозатратный. Запуск собственного автономного энергоцентра позволит сократить расходы на покупку электроэнергии. Её стоимость снизится на 16%, повысится экономическая эффективность производства. Предприятие при этом не будет зависеть от внешних энергосистем, что очень важно для безостановочного производственного цикла, — подчеркнули на открытии энергоцентра.

Кроме того, энергоцентр предусматривает выработку тепловой энергии для нужд железнодорожного и энергетического цехов.

Общая площадь застройки с объектами энергоцентра (здание для оборудования, распределительная подстанция (РП 6 кВ), эстакады инженерных сетей, градирни) составляет 1374 квадратных метра.

Реализация проекта строительства энергоцентра по схеме ВОТ-контракта не требует капитальных вложений ММСК, а экономический эффект планируется достигнуть за счёт разницы с ценой электрической энергии из внешних сетей.

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— Также комбинат сделал подарок работникам предприятия и жителям города. На средства ММСК на территории городского спортивного центра открыли плавательный бассейн.

Крытый плавательный бассейн размером 11×25 м имеет 4 плавательные дорожки и предназначен для учебно-тренировочной работы, проведения соревнований и оздоровительного плавания. Установлено высокотехнологичное оборудование для подогрева, рециркуляции и обеззараживания воды, есть электронное табло.

В бассейне одновременно могут заниматься 32 пловца, столько же человек вмещает зал для подготовительных занятий. Зрительские трибуны рассчитаны на 30 посадочных мест, рассказали на предприятии.

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Там же, на территории стадиона «Труд» глава региона вместе с генеральным директором ММСК Ильфатом Исхаковым заложил медную шайбу в основание будущего ледового дворца. Таким образом, вся спортивная инфраструктура Медногорска будет сосредоточена в одном месте.

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