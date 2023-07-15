«Росагролизинг» поставил в ЛНР первую партию сельскохозяйственной техники: 104 машины

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«Первая партия техники аграриев доставлена в Луганскую Народную Республику компанией «Росагролизинг».

Первые 26 зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 68 единиц специализированной сельскохозяйственной техники, приобретённой на льготных условиях в лизинг, уже направлены аграриям Краснодонского, Новоайдарского, Антрацитовского и Свердловского районов.

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Всего в этом году в ЛНР прибудет более 150 единиц техники.

Приобретённая техника станет незаменимым подспорьем в полях и позволит завершить уборочную вовремя. Это значит, что у Республики будет зерно, а соответственно — местная продукция по доступным ценам и доходы от экспорта.

ЛНР и компания «Росагролизинг» на полях Петербургского международного экономического форума в июне заключили соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предусматривает поставку в Республику сельскохозяйственной техники.

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