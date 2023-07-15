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Детские сады и школы

Под Мариуполем восстановлены школа и детский сад

 © dan-news.ru

Восстановленные после боевых действий школа и детский сад открылись в посёлке Талаковка под Мариуполем. Здесь проживают почти 4 тыс. человек.

Больше года назад сотрудники школы и детского сада освобождённой Талаковки не верили, что здания можно восстановить: прямые попадания украинскими снарядами почти не оставляли для этого шансов.

Восстановление проводили специалисты из Московской области.

В средней школе капитально отремонтированы более 20 учебных кабинетов.

Детский сад-ясли сейчас посещают 60 детей. Здесь оборудованы музыкальный зал, игровые комнаты, пищеблок.

 © dan-news.ru

 © dan-news.ru

https://dnr-new.../10/401589.html

Источник: https://dan-news.ru/obschestvo/push...anovlennyh-uchebnyh-uchrezhdenij-v/

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школа, детский сад, ДНР
  • Нет аватара Свет
    15.07.2321:37:19

    Красиво

    Пусть мирной будет жизнь у новых маленьких россиян!

    #1265732
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