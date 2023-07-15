Под Мариуполем восстановлены школа и детский сад

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Восстановленные после боевых действий школа и детский сад открылись в посёлке Талаковка под Мариуполем. Здесь проживают почти 4 тыс. человек.

Больше года назад сотрудники школы и детского сада освобождённой Талаковки не верили, что здания можно восстановить: прямые попадания украинскими снарядами почти не оставляли для этого шансов.

Восстановление проводили специалисты из Московской области.

В средней школе капитально отремонтированы более 20 учебных кабинетов.

Детский сад-ясли сейчас посещают 60 детей. Здесь оборудованы музыкальный зал, игровые комнаты, пищеблок.

© dan-news.ru

© dan-news.ru

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