Под Мариуполем восстановлены школа и детский сад
Восстановленные после боевых действий школа и детский сад открылись в посёлке Талаковка под Мариуполем. Здесь проживают почти 4 тыс. человек.
Больше года назад сотрудники школы и детского сада освобождённой Талаковки не верили, что здания можно восстановить: прямые попадания украинскими снарядами почти не оставляли для этого шансов.
Восстановление проводили специалисты из Московской области.
В средней школе капитально отремонтированы более 20 учебных кабинетов.
Детский сад-ясли сейчас посещают 60 детей. Здесь оборудованы музыкальный зал, игровые комнаты, пищеблок.
- На новых территориях восстановлено 250 школ
- Продолжается капитальный ремонт школ. Обзор
- В Москве открыта новая школа
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
15.07.2321:37:19