В Башкирии запущено сборочное производство станков с ЧПУ

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Предприниматель Дмитрий Зырянов из башкирского Бирска ведёт историю своего предприятия с 2019 года, когда в небольшой гаражной мастерской он начал вытачивать первые детали. С развитием производства возникла необходимость переезда в новое помещение, где освоили выпуск станков с ЧПУ. Это многофункциональные обрабатывающие комплексы. Их изготавливают по индивидуальным требованиям заказчиков.

В своих цехах Дмитрий Зырянов создаёт чертежи, заказывает детали у известных производителей и собирает изделия по заказу. В год он производит около 40 изделий.

© www.bashinform.ru

На станках выполняются такие работы, как фрезерная обработка, сверление, нарезка, шлифовка.

Качество и доступность делают это оборудование конкурентоспособным в различных отраслях, в первую очередь — электронной промышленности, машиностроении и производстве миниатюрных изделий для медицины. Станки поставляются в регионы России, в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан. По словам Зырянова, заказы уже распределены на ближайшие полтора года.

Инвестпроект по строительству нового цеха до 5 тысяч квадратных метров и выделение земли под него обсудили на «Предпринимательском часе» в администрации Бирского района.

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

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