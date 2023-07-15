В Башкирии запущено сборочное производство станков с ЧПУ
Предприниматель Дмитрий Зырянов из башкирского Бирска ведёт историю своего предприятия с 2019 года, когда в небольшой гаражной мастерской он начал вытачивать первые детали. С развитием производства возникла необходимость переезда в новое помещение, где освоили выпуск станков с ЧПУ. Это многофункциональные обрабатывающие комплексы. Их изготавливают по индивидуальным требованиям заказчиков.
В своих цехах Дмитрий Зырянов создаёт чертежи, заказывает детали у известных производителей и собирает изделия по заказу. В год он производит около 40 изделий.
На станках выполняются такие работы, как фрезерная обработка, сверление, нарезка, шлифовка.
Качество и доступность делают это оборудование конкурентоспособным в различных отраслях, в первую очередь — электронной промышленности, машиностроении и производстве миниатюрных изделий для медицины. Станки поставляются в регионы России, в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан. По словам Зырянова, заказы уже распределены на ближайшие полтора года.
Инвестпроект по строительству нового цеха до 5 тысяч квадратных метров и выделение земли под него обсудили на «Предпринимательском часе» в администрации Бирского района.
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