На ОАО «Красноярская судостроительная верфь» спущена на воду баржа проекта «РЕГК.130»
На ОАО «Красноярская судостроительная верфь» спущена на воду баржа-площадка «БП-1857» проекта «РЕГК.130».
Тип судна — несамоходное, баржа-площадка
Назначение — перевозка контейнеров, лесных грузов, генеральных грузов, минерально-строительных материалов.
Класс судна — «М3,0»
Длина расчетная (по КВЛ), м — 75
,2Длина габаритная, м — 78,
65Ширина по КВЛ, м — 15,0
Ширина габаритная, м — 15,2
Высота борта на миделе, м — 2,50
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