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Судостроение и судоходство

На ОАО «Красноярская судостроительная верфь» спущена на воду баржа проекта «РЕГК.130»

На ОАО «Красноярская судостроительная верфь» спущена на воду баржа-площадка «БП-1857» проекта «РЕГК.130».

 © rfclass.ru

Тип судна — несамоходное, баржа-площадка

Назначение — перевозка контейнеров, лесных грузов, генеральных грузов, минерально-строительных материалов.

Класс судна — «М3,0»

Длина расчетная (по КВЛ), м — 75

,2Длина габаритная, м — 78,

65Ширина по КВЛ, м — 15,0

Ширина габаритная, м — 15,2

Высота борта на миделе, м — 2,50

IMG 20230615 WA3IMG 20230615 WA3 © rfclass.ru
Источник: https://rfclass.ru/events/2023/iyun...registrovyy-302122-proekt-regk-130/

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Красноярская судостроительная верфь, баржа, РЕГК.130
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