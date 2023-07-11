Ярославский моторный завод увеличил выпуск двигателей ЯМЗ повышенной мощности

Ярославский моторный завод, в первом полугодии 2023 г, увеличил выпуск V-образных восьмицилиндровых дизельных двигателей ЯМЗ повышенной мощности. Новые ЯМЗ 65802 65804 для комбайнов © yarmotor.com Конструкторские наработки, способствовавшие появлению данных моторов и перспективы расширения сферы их применения.

Увеличение мощности двигателей достигнуто за счет модернизации существующих дизелей семейства ЯМЗ-658.

Основные габаритные и присоединительные размеры модернизируемого двигателя не изменились. Это позволяет с минимальными доработками устанавливать двигатель/силовой агрегат в технике при ее модернизации.

Суть модернизации заключается в разработке и внедрении конструктивных мероприятий, обеспечивающих более эффективные рабочий процесс дизеля и охлаждение поршневой группы.

Базовый двигатель ЯМЗ-658 уже поставлялся потребителям с топливоподающей аппаратурой Common Rail и новой цилиндропоршневой группой (применен новый материал гильзы, изменены профиль и камера сгорания поршня, поршневые кольца с металлокерамическим покрытием). Дальнейшая форсировка предусматривает внедрение дополнительных мероприятий.

Ранее, номинальная мощность V8-дизелей ЯМЗ была ограничена 420 л.с., а возможности её увеличения упирались в теплонапряженное состояние поршня. За счет применения полостного (галерейного) охлаждения головки поршня, для дальнейшей форсировки, снижены общий уровень и градиенты температур поршня.

В серийных конструкциях дизелей ЯМЗ охлаждение поршня осуществляется омыванием днища поршня маслом через форсунки, расположенные на трубах, закрепленных снизу в блоке цилиндров. Для полостного охлаждения необходимо было обеспечить точное направление струй масла в отверстия в днищах поршней, что требует жесткого позиционирования форсунок охлаждения в блоке цилиндров. Для реализации этого ввели в конструкцию блока второй продольный масляный канал и дополнительные посадочные места под точную установку форсунок охлаждения. Поршень ЯМЗ-65802 © yarmotor.com Одновременно с изменением поршня, изменения коснулись конструкций форсунки поршня и масляного насоса.Для обеспечения требуемой температуры поршней, изменена конструкция самой форсунки, увеличен расход масла через форсунку с 4,81 до 5,73 л/мин. Для увеличения расхода масла, потребовалось увеличить производительность масляного насоса со 165 до 175 л/мин, за счет увеличения ширины шестерен на 4 мм (с 65 до 69 мм). Изменение способа установки форсунок охлаждения поршней в двигателе: при установке на двигатель новых форсунок меняется способ крепления и количество деталей. Блок и форсунки ЯМЗ-65802 © yarmotor.com Старая конструкция Форсунка ЯМЗ расположение было © yarmotor.com Новая конструкция Форсунка ЯМЗ-65802 расположение © yarmotor.com Описанные выше изменения потребовали изменения конструкции блока цилиндров — в отливку блока цилиндров введен дополнительный канал подачи масла к форсункам. Канал блока ЯМЗ-65802 © yarmotor.com Для обеспечения установки на блок дизеля новых форсунок ввели дополнительные бобышки крепления. Блок ЯМЗ-65802 бобышки © yarmotor.com Двигатели повышенной мощности оснащены топливоподающей аппаратурой типа Common Rail Топливная ЯМЗ-65802 © yarmotor.com 1) ТНВД собственной разработки ЯЗДА модель 47 типа (компакт-40)

2) Форсунки электроуправляемые АЗПИ

3) Аккумуляторы высокого давления

4) Блок управления М240 ПО Абит

5) Стандартные датчики и датчик высокого давления

Кроме этого, в конструкции предусмотрены следующие изменения:

— Увеличена производительность водяного насоса;

— Повышена эффективность жидкостно-масляного теплообменника;

— Изменены параметры турбокомпрессора.

Данные мероприятия позволили добиться величины уровня номинальной мощности в 520 — 530 л.с.

На сегодняшний день основными моделями дизелей ЯМЗ повышенной мощности являются двигатели ЯМЗ-65802 и ЯМЗ-65804.

Двигатель ЯМЗ-65802 мощностью 530 л.с. (390 кВт), применяется в составе самоходного зерноуборочного комбайна GS2124 производства ГОМСЕЛЬМАШ.

Двигатель ЯМЗ-65804 мощностью 510 л.с. (375 кВт), применяется в составе самоходного зерноуборочного комбайна TORUM 785 производства РОСТСЕЛЬМАШ, данному комбайну принадлежит рекорд намолота за восьмичасовую смену (зафиксировано в сертификате Книги рекордов России).

Используемые на конечных изделиях удельные литровые мощности дизелей не превышают 39,5 л.с./л. Наибольшее количество дизелей имеют форсировки 24 — 37 л.с./л. Удельная литровая мощность ЯМЗ V-8 при мощности 530 л.с. составляет 35,7 л.с./л.

Используемые на конечных изделиях эффективные поршневые мощности (характеризуют уровень теплонапряженного состояния ЦПГ) составляют 34 — 65 л.с./дм2. Поршневая мощность ЯМЗ V-8 при мощности 530 л.с. составляет 50 л.с./дм2.

Минимальные удельные эффективные расходы топлива дизелей ЯМЗ V-8 не хуже импортных аналогов.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что для двигателей данного силового диапазона — дизелей ЯМЗ V-8 повышенной мощности, имеется большой спектр применения у традиционных потребителей продукции ЯМЗ: на транспортно-технологической, тракторной, комбайновой и многих других видах техники.