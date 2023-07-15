На шахте «Усковская» ввели в эксплуатацию новую лаву с запасами 2,3 млн тонн

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Горняки шахты «Усковская» Распадской угольной компании (Кемеровская область) начали отработку комплексно-механизированной лавы 48-04.

При подготовке лавы большое внимание уделили вопросам безопасности труда шахтеров. Очистной забой оснащён современными цифровыми датчиками контроля метана, кислорода и оксида углерода. Для проветривания выемочного участка 48-04 построили новую подземную магистраль с удобными транспортными развязками и остановками. Для безопасности процесса угледобычи проведена предварительная пластовая дегазация, осуществляется дегазация выработанного пространства: через скважины с поверхности метановоздушную смесь круглосуточно удаляет модульная дегазационная установка производительностью 80 м3/мин.

На современном механизированном комплексе добычу угля ведет бригада Антона Рыбалченко с участка № 5, это один из лучших шахтерских коллективов Распадской угольной компании.

Запасы нового выемочного участка составляют 2 млн 300 тыс. тонн коксующего угля марки ГЖ. Ежемесячно шахтеры «Усковской» будут выдавать на-гора порядка 265 тыс. тонн угля. Отработку лавы планируется завершить в марте 2024 года.