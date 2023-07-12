Российские школьники выиграли три золота на Международной олимпиаде по биологии

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Российские школьники выиграли четыре медали на Международной биологической олимпиаде (IBO) в Объединенных Арабских Эмиратах: три золотые и одну серебряную, сообщается на сайте Минпросвещения России.

Олимпиада прошла в городе Эль-Айне, в ней участвовали 297 школьников из 79 стран. Они состязались в теоретическом и практическом турах. Задания по теории включали вопросы из основных разделов науки: клеточной биологии, молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, этологии, генетики и эволюции, экологии, биосистематики. Практическая часть проводилась в биологических лабораториях и состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики.

Золотые медали выиграли Петр Попов, Иван Демидов (оба — физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Долгопрудный, Московская область), Алиса Тимонина (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва). Серебро завоевал Никита Воробьев (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва). Руководителем сборной выступила доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Галина Белякова.

Международная биологическая олимпиада проводится ежегодно с 1990 года для школьников не младше 15 лет и не старше 21 года. Каждая страна может отправить команду, состоящую из четырех участников — победителей национальной биологической олимпиады.