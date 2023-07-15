В Татарстане в индустриальном парке «Чистополь» запущены 3 новых предприятия

«ПКП Металлтехника» запустило производство чугунных дисков и прочих комплектующих для сельскохозяйственной и промышленной техники. Компания включена в реестр резидентов ТОСЭР 30 апреля 2020 года. На данный момент предприятие запустило производство, которое вместе с продажами ориентированы на татарстанский и российский рынки. Основными потребителями готовой продукции являются производители сельскохозяйственной и промышленной техники. На базе предприятия создано 31 рабочее место.

© chistopol-rt.ru

«Галант» специализируется на фрезерных, токарных, электроэрозионных услугах с ЧПУ, а также услугах лазерной резки металла. Компания обладает более чем 24-летним опытом работы в сфере механической обработки металла.

В настоящее время выполняет заказы военно промышленного комплекса: производит детали взрывателей разного калибра артиллерийского вооружения, комплектующие к бронеавтомобилям, шлемофоны к переговорным устройствам и другое.

С ростом объёмов производства увеличено количество сотрудников на 100 человек, за последний год приобретено 100 единиц оборудования. В текущем месяце открывается новый цех на 3500 квадратных метров, строится цех на 1500 квадратных метров.

© chistopol-rt.ru

Предприятие «Ультрамет» выпускает взрыватели для гранатомётов, выполняет заказ военно-промышленного комплекса. Здесь трудоустроено 55 человек.